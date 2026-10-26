Таємниця розкрита: астрономи з'ясували точну дату створення "Зоряної ночі" Ван Гога

Науковці та астрономи провели масштабне дослідження полотна "Зоряна ніч" Вінсента ван Гога та дійшли висновку, що відому картину було створено пізніше, ніж вважалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у Scientific Reports (2026) .

Аналіз нічного неба над Францією спростовує уявлення про те, що пейзаж був лише плодом уяви художника.

Нове астрономічне розслідування

Південнокорейська команда дослідників під керівництвом Кім Чон Хена зіставила зображені на картині астрономічні об'єкти з реальним положенням тіл на передсвітанковому небі над Сен-Ремі-де-Прованс.

Вони встановили, що картина відповідає стану неба 22 липня 1889 року - це на цілий місяць пізніше за загальноприйняту дату - червень 1889 року.

Мистецтвознавці тривалий час вважали, що художник написав полотно одразу після прибуття до лікарні для душевнохворих у червні, куди він потрапив після інциденту з відрізаним вухом.

Проте астрономічний аналіз показав розбіжності: у середині червня місяць не мав форми такого точного півмісяця, як це зображено на полотні.

(а) Центральне скупчення зірок на картині "Зоряна ніч" (1889), ліворуч, та скупчення Гіади в сузір’ї Тельця у центрі. Праворуч п’ять зірок з картини (помаранчеві) накладено на реальні зірки (сині) після узгодження розміру, орієнтації та положення; червоні пунктирні лінії показують залишкові відмінності. (б) Зірки на картині "Терраса кафе вночі" (1888), ліворуч, та зірки навколо Літнього трикутника у центрі (джерело: Scientific Reports (2026)

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Сузір'я, Венера та інші докази з листів

За даними вчених, саме навколо 22 липня 1889 року перед світанком можна було спостерігати точну відповідність усіх небесних тіл з картини.

Яких саме?

Форма півмісяця повністю збігалася з реальним виглядом того ранку.

У східній частині неба поряд із Венерою виходило зоряне скупчення Гіади в сузір'ї Тельця.

Погодні умови того дня забезпечували достатньо чисте небо для спостереження.

Також науковці перевірили листування ван Гога з його братом. Згадки про цикад у листах того періоду вказують на більш спекотний липень, а не червень.

Хоча художник працював у майстерні за ескізами та пам'яттю, комбінуючи спостереження за кілька ночей, дослідження доводить: Ван Гог дуже уважно спостерігав за реальним нічним небом, а не вигадував його деталі.