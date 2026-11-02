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Тайна древних людей раскрыта спустя 22 тысячи лет: их ДНК обнаружили в почве

19:12 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Тайна древних людей раскрыта спустя 22 тысячи лет: их ДНК обнаружили в почве Древнюю ДНК извлекли из почвы без человеческих останков (изображение: РБК-Украина)
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Исследователи из Венского университета смогли извлечь и расшифровать ДНК древних людей из горстки почвы, взятой из пещеры Эль-Мирон в Испании. Образец отложений возрастом около 22 тысяч лет не содержал ни костей, ни зубов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Сложный анализ пещерной пыли: первые результаты

Отмечается, что выборка почвы из пещеры весила не больше нескольких рисовых зерен, поэтому ученым пришлось провести секвенирование образца 100 раз подряд.

В процессе работы ученые отсеяли более миллиарда фрагментов ДНК, чтобы найти минимальные следы человеческого генетического материала и исключить современное загрязнение.

Остаточная генетическая информация попала в осадок тысячи лет назад из чешуек кожи, волос или капель крови людей, которые скрывались в пещере во время холодного периода последнего оледенения в Европе.

Анализ показал, что в пещере жила группа людей западного происхождения с темной кожей, темными волосами и карими глазами. При этом среди них преобладали мужчины.

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Новая технология sedaDNA: как она изменяет представление об археологии?

Метод извлечения осадочной ДНК (sedaDNA) позволяет исследовать генетику древних популяций даже при отсутствии фосилий и костных остатков.

Ранее ученые изымали из почвы только митохондриальную ДНК, которая передается исключительно по материнской линии, однако на этот раз удалось получить именно ядерную ДНК, содержащую полную информацию о родословной от обоих родителей.

Применение этой методики открывает перед учеными новые возможности, а именно:

  • изучение путей миграции и перемещения давних охотников-собирателей;
  • анализ взаимодействия разных популяций и процессов домашних животных;
  • отслеживание распространения древних заболеваний и изменений в рационе питания.

Миграционные процессы и непрерывность популяции в Европе

Для определения путей миграции авторы исследования сравнили полученные данные из ДНК древней женщины из Франции в возрасте 31 тысяч лет и зубом из северной Испании в возрасте 25 тысяч лет.

Предыдущие образцы имели долю восточного происхождения, что свидетельствует о смешении популяций на противоположных концах Европы до пика оледенения.

Однако ДНК из пещеры Эль-Мирон в возрасте 22 тысяч лет показывает исключительно западные корни.

Это свидетельствует о том, что популяция в юго-западной Европе между 30 и 20 тысячами лет назад оставалась относительно стабильной и не подверглась полному замещению другими народами.

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