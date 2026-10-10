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Зеркальная жизнь: почему создание новых бактерий стало угрозой для Земли

19:12 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Зеркальная жизнь: почему создание новых бактерий стало угрозой для Земли Зеркальные организмы могут стать неконтролируемой угрозой (фото: Getty Images)
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Белый дом может готовить ограничения для опасных биологических исследований - в документах правительства США появилось упоминание о "зеркальных организмах".

Ученые предупреждают, что создание таких форм жизни может представлять серьезную угрозу для экосистем планеты. Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на исследования Stopping High-Risk Life Sciences Research .

Что такое зеркальная жизнь и в чем ее опасность?

Ученые объяснили: почти все природные биомолекулы имеют четкую хиральность (так называемую "рукость"): ДНК построена из правозакрученных сахаров, а белки - из левозакрученных аминокислот.

Зеркальная жизнь предполагает создание синтетических организмов (прежде всего бактерий) с полностью противоположной молекулярной структурой .

Главные риски создания таких бактерий

Отсутствие естественной защиты: иммунные системы растений, животных и человека, а также природные ферменты и хищники не могут распознавать и нейтрализовать зеркальные микроорганизмы.

Экологическая катастрофа: при попадании за пределы лаборатории зеркальные бактерии могут вести себя как инвазивный вид, вызывая смертельные инфекции у большинства живых существ.

Тонкая граница в исследованиях: хотя зеркальные молекулы полезны для создания устойчивых лекарств, разработка зеркальных рибосом станет непосредственным шагом к созданию полноценной зеркальной жизни.

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Необходимость международного соглашения между США и Китаем

По оценкам ученых, технологические барьеры отделяют нас от создания зеркальной жизни на 10–30 лет, поэтому у мира сейчас есть время для предотвращения угрозы.

Интересно, что во время встречи в сентябре президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин должны были внести вопросы запрета зеркальной жизни в повестку дня.

Оба государства все еще могут установить общие этические стандарты, ограничить разработку зеркальных рибосом и ввести экономические и логистические барьеры.

Историческим прецедентом такого сотрудничества является совместная программа США и СССР 1967 по искоренению оспы, которая завершилась успешной ликвидацией болезни в 1980 году.

Пока сверхдержавы все еще имеют аналогичный шанс защитить биосферу Земли. Вопрос, входит ли все еще туда современная Россия, остается открытым.

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