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Тайная съемка под запретом: Meta радикально обновила защиту умных очков

12:09 28.08.2026 Пт
2 мин
Техногигант удваивает силы для защиты приватности людей
aimg Ольга Завада
Тайная съемка под запретом: Meta радикально обновила защиту умных очков Meta в очередной раз усиливает защиту от скрытой съемки (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Meta обновила смарт-очки, чтобы усложнить тайную съемку людей в публичных местах. Теперь устройство останавливает запись, если пользователь пытается закрыть световой индикатор камеры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Умные очки от Meta все чаще оказываются в центре скандалов из-за пользователей, использующих устройство для скрытой съемки и притязаний в публичных местах.

В ответ разработчики выпускают уже второе за последние два месяца критическое обновление системы. Компания стремится действовать на опережение, чтобы защитить прохожих и сохранить репутацию продукта на рынке.

Схема обхода защиты была достаточно простой и широко описывалась в слитых интернет-инструкциях.

Поскольку камера устройства не запускалась при изначально заблокированном индикаторе, пользователи сначала включали запись, а затем закрывали светодиод на корпусе.

Вице-президент Meta по дополненной реальности Алекс Химел подтвердил в Threads, что развертывание исправления уже началось.

Технические изменения и борьба с нарушениями

Новый алгоритм мониторит состояние светодиодного индикатора в режиме реального времени.

Как именно?

Автоматическое выключение: если световой сигнал закрывается непосредственно во время съемки, камера немедленно прекращает работу.

Предыдущие мероприятия: в июле компания начала удаленно блокировать камеры на очках, если система обнаруживала физическое повреждение светодиода.

Модерация контента: Instagram дополнительно блокирует аккаунты авторов, публикующих видео, снятые тайно с помощью умных очков.

Несмотря на эти меры, на рынке по-прежнему существует целый сектор дешевых посторонних аксессуаров, предназначенных для незаметной маскировки индикатора съемки.

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Просветительская кампания и планы Meta

Кроме технических ограничений, компания Марка Цукерберга начала информационную кампанию по разъяснению принципов работы светодиода и защиты приватности.

Слоган кампании отмечает, что очки созданы "для каждого", а не только для того, кто их носит.

В компании отмечают, что продолжат усовершенствовать защиту, а сам факт того, что пользователям приходится придумывать сложные способы обхода, свидетельствует об эффективности внедренных барьеров.

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