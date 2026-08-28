Тайная съемка под запретом: Meta радикально обновила защиту умных очков
Meta обновила смарт-очки, чтобы усложнить тайную съемку людей в публичных местах. Теперь устройство останавливает запись, если пользователь пытается закрыть световой индикатор камеры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meta.
Умные очки от Meta все чаще оказываются в центре скандалов из-за пользователей, использующих устройство для скрытой съемки и притязаний в публичных местах.
В ответ разработчики выпускают уже второе за последние два месяца критическое обновление системы. Компания стремится действовать на опережение, чтобы защитить прохожих и сохранить репутацию продукта на рынке.
Схема обхода защиты была достаточно простой и широко описывалась в слитых интернет-инструкциях.
Поскольку камера устройства не запускалась при изначально заблокированном индикаторе, пользователи сначала включали запись, а затем закрывали светодиод на корпусе.
Вице-президент Meta по дополненной реальности Алекс Химел подтвердил в Threads, что развертывание исправления уже началось.
Технические изменения и борьба с нарушениями
Новый алгоритм мониторит состояние светодиодного индикатора в режиме реального времени.
Как именно?
Автоматическое выключение: если световой сигнал закрывается непосредственно во время съемки, камера немедленно прекращает работу.
Предыдущие мероприятия: в июле компания начала удаленно блокировать камеры на очках, если система обнаруживала физическое повреждение светодиода.
Модерация контента: Instagram дополнительно блокирует аккаунты авторов, публикующих видео, снятые тайно с помощью умных очков.
Несмотря на эти меры, на рынке по-прежнему существует целый сектор дешевых посторонних аксессуаров, предназначенных для незаметной маскировки индикатора съемки.
Просветительская кампания и планы Meta
Кроме технических ограничений, компания Марка Цукерберга начала информационную кампанию по разъяснению принципов работы светодиода и защиты приватности.
Слоган кампании отмечает, что очки созданы "для каждого", а не только для того, кто их носит.
В компании отмечают, что продолжат усовершенствовать защиту, а сам факт того, что пользователям приходится придумывать сложные способы обхода, свидетельствует об эффективности внедренных барьеров.