Призупинення інвестицій та онлайн-продажів: Oriflame все-таки згортає бізнес в РФ
Шведський виробник косметики Oriflame все-таки згортає бізнес в Росії. Зокрема, призупиняє інвестиції та онлайн-продажі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
У заяві компанії йдеться, що війна Росії проти України поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження російського бізнесу Oriflame в нинішньому вигляді.
"Тому ми будемо і далі скорочувати операції в Росії, призупиняючи інвестиції, маркетинг, навчання та заходи. Крім того, ми також призупинимо онлайн-продажі кінцевим споживачам в Росії. Ці дії матимуть істотний вплив на наш бізнес в Росії", - йдеться в релізі.
Нагадаємо, півтора тижні тому Oriflame заявляв, що вирішив не йти з російського ринку.
Детальніше про те, які бренди залишаються в Росії, в матеріалі "Бізнес на крові. Які компанії продовжують співпрацювати з РФ".
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