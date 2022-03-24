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Philip Morris international виходить з російського ринку

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Четвер 24 березня 2022 16:18
Philip Morris international виходить з російського ринку Фото: Philip Morris international розказала, як буде виходити з російського ринку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Найбільший виробник сигарет у РФ, компанія Philip Morris international (PMI), яка два тижні тому оголосила про згортання виробництва в Росії, повідомила, що вже зняла з продажу ряд сигаретних брендів та скасувала запуски усіх продуктів, "відповідно скоротивши виробництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Також в компанії зазначають, що PMI зупинила маркетингові активності та відкликала поточні інвестиції в розмірі 150 млн доларів США.

Наразі керівництво PMI працює над повним виходом компанії з російського ринку, зазначено в повідомленні компанії.

"Останні чотири тижні всі наші зусилля були зосереджені на забезпеченні захисту та безпеки наших українських колег. Ми солідарні з усіма невинними чоловіками, жінками й дітьми, які постраждали", - сказав генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

Нагадаємо, раніше Japan Tobacco International повідомила про план скоротити інвестиції в Росії. Imperial Tobacco та British American Tobacco передали свої активи в Росії місцевим компаніям.

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Російська Федерація бизнес Philip Morris
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