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Сюрпризы для врага. В Украине анонсировали дроны с ИИ

Киев, Четверг 08 февраля 2024 23:31
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Сюрпризы для врага. В Украине анонсировали дроны с ИИ Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал выпуск дронов с технологией искусственного интеллекта.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

По словам министра, около 20 украинских компаний активно осваивают внедрение ИИ-технологий в беспилотные аппараты.

"Я думаю, что в первом квартале 2024 года мы увидим уже массированное применение FPV-дронов с ИИ. И, в том числе скоро появятся украинские аналоги "Ланцета", которые также будут работать на базе ИИ. Мы сейчас тестируем системно эти БПЛА", - отметил Федоров.

По словам министра, украинский дрон будет аналогичен российскому "Ланцету".

"Россияне будут жаловаться на то, что их техника продолжает уничтожаться нашими дронами по типу "Ланцет". Поэтому сейчас все на этапе тестирования. Но вот эти полгода последние многие компании работали над тем, чтобы создать определенный аналог "Ланцета" и скоро он будет в Украине", - сказал Федоров.

По словам Федорова, количество дальних дронов на сегодняшний день уже достаточно велико, а производственные мощности постоянно наращиваются.

"Мы можем делать не меньше, чем делает Россия дальних дронов-"камикадзе" и сейчас только вопрос масштабирования, то есть финансирования этого направления", - добавил Федоров.

Ранее мы писали, что Михаил Федоров назвал сроки, когда новые украинские дроны, по аналогу "Ланцета" появятся на фронте.

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Михаил Федоров
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