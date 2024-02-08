ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сюрпризи для ворога. В Україні анонсували дрони з ШІ

Київ, Четвер 08 лютого 2024 23:31
UA EN RU
Сюрпризи для ворога. В Україні анонсували дрони з ШІ Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження ШІ-технологій у безпілотні апарати.

"Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосування FPV-дронів з ШІ. І, у тому числі скоро з'являться українські аналоги "Ланцета", які також працюватимуть на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА", – зазначив Федоров.

За словами міністра, український дрон буде аналогічним російському "Ланцету".

"Росіяни будуть скаржитися на те, що їх техніка продовжує знищуватися нашими дронами на кшталт "Ланцет". Тому зараз все на етапі тестування. Але ці пів року останні багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцета" і скоро він буде в Україні", - сказав Федоров.

За словами Федорова, кількість далеких дронів на сьогодні вже досить велика, а виробничі потужності постійно нарощуються.

"Ми можемо робити не менше, ніж робить Росія далеких дронів-"камікадзе" і зараз лише питання масштабування, тобто фінансування цього напряму", - додав Федоров.

Раніше ми писали, що Михайло Федоров назвав терміни, коли нові українські дрони за аналогом "Ланцета" з'являться на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров
NEWS
Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити