Сюмар: українці проти карантину, тому що не розраховують на підтримку влади

Фото: Вікторія Сюмар (eurosolidarity.org)

Сюмар зауважила, що план поетапного виходу з карантину нелогічний, і тому вже сьогодні прем’єр-міністр був змушений заявити про його зміну

Українці масово виступають проти карантинних заходів не тому, що безвідповідальні та не усвідомлюють небезпеку, а тому, що залишилися сам на сам з економічними викликами. Про це заявила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар в ефірі каналу "Прямий", передає РБК-Україна.

За її словами, уряд не надає фінансову підтримку малому та середньому бізнесу, не платить додаткові гроші лікарям, які протистоять коронавірусу, а монобільшість все далі відтягує ухвалення банківського закону, який здатен розблокувати фінансову допомогу від МВФ.

Сюмар також зауважила, що план поетапного виходу з карантину нелогічний, і тому вже сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль був змушений заявити про його зміну.

"План, про який нам розказали, що ми маємо чотири етапи, якщо там будуть якісь цифри по захворюваності. Подивилися всі - взялися за голову. Ніхто не зрозумів, як це все на практиці. Тому що спочатку ми відкриваємо салони краси - друга черга, а четверта черга - відкриваємо громадський транспорт. В мене питання - перукарка на роботу має на таксі їздити? Вже сьогодні прем’єр ніби сказав, що має бути друга, третя і четверта черга відразу і швидко. І майже одномоментно. Це свідчення того, що дійсно хаос, що рішення приймаються симптоматично. В турборежимі сказали одне - в турборежимі все взяли й поміняли", - зазначила Сюмар.

Вона також зауважила, що українські науковці, отримавши державне фінансування, здатні забезпечити розробку відповідних тестів. Однак чи є таке фінансування - невідомо.

"Ми виділили в бюджеті, ми зробили фактично резервний фонд, яким вручну розпоряджається Кабмін. Ми думали, що ці гроші підуть на зарплати медикам - не пішли. Їх ніби підвищили на рівні закону на 300 відсотків, але це на місцевих бюджетах. Місцеві бюджети недоотримують податки, і вони не платять медикам", - констатує Сюмар.

Своєю чергою Сюмар наголошує, що "ЄС" ініціює позачергове засідання Ради.

"Воно мало відбутися якомога швидше. Я не розумію, чому там так тягнуть до четверга. Але ключове питання - що має Рада розглядати. Наша позиція, що це має бути закон про страхування медиків. Це має бути закон про обов’язкове тестування груп ризику", - додала вона.

Нардеп також наголосила на важливості прийняти закон про банки, який передбачає неможливість повернення "ПриватБанку" колишнім власникам.

Нагадаємо, 27 квітня в Чернівцях та Полтаві підприємці вийшли на акції протесту з вимогою відновити роботу продуктових ринків та торгових місць.

Також про пом'якшення карантину і дозволу про роботу продуктових ринків просять у Львове, Дніпрі та Івано-Франківську.

Також у Хусті Закарпатської області люди перекрили автотрасу з вимогою відновити роботу продуктових ринків. Підприємці влаштували акцію на трасі Мукачево - Рогатин.

У Чернівцях після масових протестів підприємців у міській раді прийняли рішення дозволити роботу продуктових ринків. Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00.