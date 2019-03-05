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Ситник розповів про долю справ про незаконне збагачення в разі прийняття нового закону


На сьогодні старі справи, які підпадали під статтю про незаконне збагачення, декриміналізовані

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что старые дела по статье о незаконном обогащении, даже если Верховная рада примет новый закон, все равно закроют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сытник уточнил, что принятие Верховной Радой нового закона, который введет уголовную ответственность за незаконное обогащение, не повлияет на старые дела - они будут декриминализированы. Кроме того, фигуранты этих производств избегут наказания.

"То есть, фактически тот период, с марта 2015 года, когда эта статья начала действовать, и к моменту как судом было принято решение, не будет охвачена этой статьей", - пояснил Сытник.

Директор НАБУ уточнил, что во многих делах относительно незаконного обогащения также есть обвинения в недостоверном декларировании имущества. Это дает основания продолжить расследование в этих делах.

"Но суть в том, что это (недостоверное декларирование, - ред.) нетяжкое преступление. Когда будут регистрировать дела по этой статье, то нельзя проводить негласные следственные действия, поскольку это, опять же, нетяжкое преступление", - отметил Сытник.

Напомним, группа поддержки послов стран "Большой семерки" - G7 - заявила, что Украина должна возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Добавим, что новый законопроект президента Петра Порошенко об ответственности за незаконное обогащение направлен на рассмотрение профильного комитета парламента.

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