За період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень через незаконне збагачення, - Холодницький

Фото: Назар Холодницький (УНИАН)

65 проваджень із 106 наразі розслідуються

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що за період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень за ознаками здійснення злочину, який передбачає стаття про незаконне збагачення. Про це заявив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, із 106 проваджень за ознаками здійснення злочину, який передбачає стаття про незаконне збагачення, 65 є такими, які розслідуються.

"Всього за період роботи НАБУ і САП ми розпочали 106 проваджень за ознаками злочину, передбачуваного як незаконне збагачення. З них станом на зараз 65 проваджень є такими, які розслідуються. 37 проваджень було закрито. 4 провадження було направлено до суду з обвинувальними актами без угод і будь-яких інших пом'якшуючих обставин. Тому я не можу погодитись, що ця стаття була недієва", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після визнання неконституційною ст.368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.