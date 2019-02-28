Законопроект Порошенка про незаконне збагачення передали в комітет ВРУ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Законопроект можуть розглянути на наступному пленарному тижні

Законопроект президента Петра Порошенка про відповідальності за незаконне збагачення направлено на розгляд профільного комітету парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради.

"Направлено на розгляд комітету", - йдеться в статусі проходження законопроекту у ВРУ.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у Верховній раді України з'явився новий законопроект авторства президента Петра Порошенка про невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховано всі зауваження Конституційного суду України.

Додамо, що внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення може з'явитися в порядку денному вже на наступному пленарному тижні, заявила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко.

26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання прийняв рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

РБК-Україна в своєму матеріалі "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників" наголошувало, що після скасування статті про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральну і фізичну шкоду, заподіяну неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.