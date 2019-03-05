Ситник розповів про долю справ про незаконне збагачення в разі прийняття нового закону

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

На сьогодні старі справи, які підпадали під статтю про незаконне збагачення, декриміналізовані

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що старі справи за статтею про незаконне збагачення, навіть якщо Верховна рада схвалить новий закон, все одно закриють. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Ситник уточнив, що схвалення Верховною Радою нового закону, який запровадить кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, не вплине на старі справи - вони будуть декриміналізовані. Крім того, фігуранти цих проваджень уникнуть покарання.

"Тобто, фактично той період, з березня 2015 року, коли ця стаття почала діяти, і до моменту як судом було прийняте рішення, не буде охоплюватись цією статтею", - пояснив Ситник.

Директор НАБУ уточнив, що у багатьох справах щодо незаконного збагачення також є звинувачення в недостовірному декларуванні майна. Це дає підстави продовжити розслідування в цих справах.

"Але суть в тому, що це (недостовірне декларування, - ред.) нетяжкий злочин. Коли будуть реєструвати справи по цій статті, то не можна проводити негласні слідчі дії, бо це, знову ж таки, нетяжкий злочин", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, група підтримки послів країн "Великої сімки" - G7 - заявила, що Україна має відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Додамо, що новий законопроект президента Петра Порошенка про відповідальність за незаконне збагачення направлено на розгляд профільного комітету парламенту.