Сина Грицака призначили заступником прокурора Полтавської області

Олег Грицак пішов на підвищення до прокуратури Полтавської області

Прокурора Олега Грицака, який доводиться сином керівнику Служби безпеки України Василя Грицака, призначили заступником прокурора Полтавської області. Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури.

Згідно з інформацією на сайті ГПУ, новопризначений прокурор Полтавської області Дмитро Чібісов отримав двох нових заступників - Олега Грицака та Андрія Глушка. Зазначимо, до цього Грицак-молодший був заступник прокурора Святошинського району Києва, після чого перевівся до військової прокуратури Центрального регіону України, а також працював заступником начальника управління у кримінальному провадженні в прокуратурі Київської області.

У попередніх деклараціях син Грицака вказував автомобілі Land Rover і Mercedes-Benz CLK 240. У свій час прокурор декларував і престижні годинники - Paul Picot і Zenith.

Минулого року стало відомо, що родичі Василя Грицака купили 4 квартири після його призначення главою Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Чібісов призначений головою прокуратури Полтавської області.