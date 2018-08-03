Чібісов призначений главою прокуратури Полтавської області

Луценко зазначив, що був незадоволений роботою попереднього керівника прокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 3 серпня, представив колективу прокуратури Полтавської області нового керівника - державного радника юстиції 3 класу Дмитра Чібісова. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Луценко зазначив, що був незадоволений роботою попереднього керівника прокуратури області, тому за рекомендацією Ради прокурорів України прийняв рішення про кадрові зміни. За його словами, від нового прокурора області очікують вирішення ключових завдань: протидії кримінальній корупції, вуличній злочинності, викриття злочинів у нафтогазовому комплексі та земельній сфері.

"Я акцентую увагу на важливості протидії злочинам в аграрному секторі, а саме: рейдерське захоплення врожаю чи землі, а також належного оформлення цієї землі. Принцип один - хто посіяв, той зібрав", - наголосив Луценко.

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, Чібісов раніше очолював прокуратуру Київської області. Його призначили на посаду 6 липня 2016 року. До цього Чібісов працював на посадах слідчого прокуратури Дніпровського району Києва та заступника прокурора Оболонського району Києва, Переяслав-Хмельницького міжрайонного прокурора Київської області.