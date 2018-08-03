Чібісов призначений главою прокуратури Полтавської області

Новини Політика 03.08.2018 - 20:09
Фото: Чібісов та Луценко (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: Чібісов та Луценко (facebook.com/LarysaSargan)

Луценко зазначив, що був незадоволений роботою попереднього керівника прокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 3 серпня, представив колективу прокуратури Полтавської області нового керівника - державного радника юстиції 3 класу Дмитра Чібісова. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Луценко зазначив, що був незадоволений роботою попереднього керівника прокуратури області, тому за рекомендацією Ради прокурорів України прийняв рішення про кадрові зміни. За його словами, від нового прокурора області очікують вирішення ключових завдань: протидії кримінальній корупції, вуличній злочинності, викриття злочинів у нафтогазовому комплексі та земельній сфері.

"Я акцентую увагу на важливості протидії злочинам в аграрному секторі, а саме: рейдерське захоплення врожаю чи землі, а також належного оформлення цієї землі. Принцип один - хто посіяв, той зібрав", - наголосив Луценко.

Чібісов призначений главою прокуратури Полтавської області

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, Чібісов раніше очолював прокуратуру Київської області. Його призначили на посаду 6 липня 2016 року. До цього Чібісов працював на посадах слідчого прокуратури Дніпровського району Києва та заступника прокурора Оболонського району Києва, Переяслав-Хмельницького міжрайонного прокурора Київської області.

Військова прокуратура відкрила справу щодо розкрадання палива в Одесі Україні необхідно врегулювати питання сурогатного материнства на законодавчому рівні, - ГПУ
Теги:  Полтавская область,  Генпрокурор,  Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС