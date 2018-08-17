Сына Грицака назначили замглавы прокуратуры Полтавской области

Олег Грицак пошел на повышение в прокуратуру Полтавской области

Прокурора Олега Грицака, который приходится сыном руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, назначили заместителем прокурора Полтавской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Согласно информации на сайте ГПУ, новоназначенный прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов получил двух новых заместителей - Олега Грицака и Андрея Глушко. Отметим, до этого Грицак-младший был зампрокурора Святошинского района Киева, после чего перевелся в военную прокуратуру Центрального региона Украины, а также работал заместителем начальника управления в криминальном производстве в прокуратуре Киевской области.

В предыдущих декларациях сын Грицака указывал автомобили Land Rover и Mercedes-Benz CLK 240. В свое время прокурор декларировал и престижные часы - Paul Picot и Zenith.

В прошлом году стало известно, что родственники Василия Грицака купили 4 квартиры после его назначения главой Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Чибисов назначен главой прокуратуры Полтавской области.