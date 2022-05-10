Російські війська випустили по Україні близько 10 гіперзвукових ракет, - Пентагон

Росія задіяла від 10 до 12 гіперзвукових ракет "Кинжал" у війні проти України.

Про це заявив представник Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на СNN .

Чиновник Міноборони США повідомив, що кількість гіперзвукових ракет "Кинжал", які РФ запустила по містах України, становить від 10 до 12 одиниць. При цьому перше застосування такого типу ракет було помічено на заході України.

При цьому він додав, що США не можуть підтвердити інформацію українських чиновників про те, що гіперзвукові ракети "Кинжал" застосовувалися під час нещодавньої ракетної атаки, яка була здійснена по Одесі.