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Російські війська випустили по Україні близько 10 гіперзвукових ракет, - Пентагон

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Вівторок 10 травня 2022 22:25
Російські війська випустили по Україні близько 10 гіперзвукових ракет, - Пентагон Фото: Росія використала близько 10 гіперзвукових ракет проти України (Wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Росія задіяла від 10 до 12 гіперзвукових ракет "Кинжал" у війні проти України.

Про це заявив представник Пентагону, передає РБК-Україна з посиланням на СNN.

Чиновник Міноборони США повідомив, що кількість гіперзвукових ракет "Кинжал", які РФ запустила по містах України, становить від 10 до 12 одиниць. При цьому перше застосування такого типу ракет було помічено на заході України.

При цьому він додав, що США не можуть підтвердити інформацію українських чиновників про те, що гіперзвукові ракети "Кинжал" застосовувалися під час нещодавньої ракетної атаки, яка була здійснена по Одесі.

Раніше ми повідомляли, що, станом на 22 березня, у США заявляли, що їм відомо, принаймні про один випадок застосування цієї зброї.

Також ми писали, що у Росії заявили про створення нових гіперзвукових ракет. Ними планують оснастити далекі ракетоносці Ту-22МЗМ.

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