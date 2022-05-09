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"Перевершать розробки провідних країн". У РФ заявили про створення нових гіперзвукових ракет

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Москва, Понеділок 09 травня 2022 10:21
"Перевершать розробки провідних країн". У РФ заявили про створення нових гіперзвукових ракет Фото: у Росії заявили про створення нового покоління ракет (nationalinterest org)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявили про створення нових гіперзвукових ракет. Ними планують оснастити далекі ракетоносці Ту-22МЗМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра РФ Юрія Борисова Інтерфаксу.

"Ведуться роботи зі створення гіперзвукових ракет нового покоління наземного, повітряного і морського базування. За своїми характеристиками вони будуть перевершувати існуючі і перспективні розробки провідних держав", - заявив він.

Російський чиновник додав, що даними ракетами хочуть оснащувати "модернізовані і перспективні авіаційні комплекси". За його словами, скоро Росія проведе випробування на ракетоносцях Ту-22МЗМ.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що у Росії закінчуються запаси високоточних ракет. Це змушує армію РФ застосовувати застарілу зброю.

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Російська Федерація Ракетні випробування
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