Назван смартфон, который признали лучшим в 2025 году

Вторник 09 декабря 2025 13:10
Apple получила четыре награды на Smartphone Awards 2025 от MKBHD (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Автор популярного техноблога MKBHD (Маркес Браунли) обнародовал результаты ежегодной премии Smartphone Awards 2025. В этом году устройства Apple получили четыре награды из десяти возможных, при этом одна из них носит откровенно негативный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Три смартфона - четыре награды

Ежегодная премия MKBHD традиционно вызывает бурные споры среди поклонников разных брендов, однако она остается наглядным срезом состояния современного рынка смартфонов, где различия между устройствами становятся все менее заметными.

Помимо самих победителей, Браунли обычно подробно объясняет логику своих решений и обращает внимание не только на сильные стороны, но и на слабые места устройств, что делает его обзоры особенно показательными.

В 2025 году Apple получила следующие награды:

  • Лучший дизайн - iPhone Air
  • Лучшее обновление года - iPhone 17
  • Провал года - iPhone 16e
  • Телефон года - iPhone 17.

Почему iPhone 17 стал "Смартфоном года"

Комментируя выбор iPhone 17 в качестве "Смартфона года", Маркес Браунли отметил, что именно эта модель стала наиболее сбалансированной. По его словам, смартфон "сделал качественный шаг вперед и превратился в действительно удачное предложение", особенно после появления дисплея с частотой 120 Гц, а также обновлений процессора и камеры.

