Ассанж пропустив засідання по екстрадиції через погіршення здоров'я

Фото: Джуліан Ассанж (wikipedia.org)

Лікар рекомендував Ассанжу не брати участь в засіданні

Адвокат засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа заявила, що її підзахисний пропустив судове засідання щодо його екстрадиції в США. Причиною стало погіршення здоров'я.

Про це повідомила адвокат Стелла Моріс Twitter.

Вона додала, що Ассанж пропустив слухання за порадою лікаря.

"Джуліан не зміг бути присутнім на сьогоднішньому слуханні по відеозв'язку з-за стану здоров'я і за порадою свого лікаря. Адвокати повідомили суду, що він не зможе бути присутнім за медичними показаннями", - йдеться в повідомленні.

Адвокат також додала, що у Ассанжа не було відвідувачів з початку карантину через коронавірус.

"Джуліан знаходиться в тюремній камері 23 години на добу. Він був у цих умовах з моменту початку карантину через COVID19 у березні. Немає відвідувачів протягом 10 тижнів. В'язниця не послаблює обмеження", - написала Моріс.

Як відомо, в лютому в Британії почалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа в США. У 2010 році проект WikiLeaks почав публікувати тисячі засекречених американських військових документів, пов'язаних із збройними конфліктами на Близькому Сході. у 2012 році сховався в посольстві Еквадору в Лондоні.

У 2019 році Ассанжа видали британським властям, він був заарештований.

РБК-Україна писало, що Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Незабаром після початку карантину через коронавіруса авокаты Ассанжа заявляли про загрозу його зараження у в'язниці.

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Автор: Инна Собора