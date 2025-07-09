Праздник сегодня, 9 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого День ангела

9 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. До конца года остается 175 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 июля и у кого День ангела.
9 июля в православном календаре чтят память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
Он родился в Антиохии (на территории современной Турции) в благочестивой семье, принявшей христианство. Еще юношей Панкратий имел счастье встретиться с апостолом Петром, что стало решающим в его духовном становлении.
После смерти родителей он отправился в Палестину, где стал учеником апостола Петра и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Впоследствии Петра рукоположил Панкратия в епископа и направил в город Тавромения на Сицилии (ныне Таормина).
Там Панкратий начал активную проповедническую деятельность среди язычников, обращая их в христианскую веру. Благодаря его усилиям в городе построили первую христианскую церковь, а община последователей значительно возросла.
Однако такая деятельность вызвала возмущение среди местных язычников. Со временем они организовали нападение на епископа и его последователей. В результате Панкратия схватили и жестоко убили, забросав камнями, предположительно в 90-х годах І века.
9 июля не следует браться за новые проекты - они могут не принести ожидаемых результатов.
В этот день запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, чтобы не навлечь на себя неприятности.
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом - это может сказаться на здоровье.
Ссоры с родными в этот день категорически не желательны, иначе могут появиться финансовые трудности.
Наши предки верили во множество примет, связанных с этим днем.
9 июля издавна считался удачным днем для сбора первого урожая огурцов и черники. Люди отправлялись в лес утром, веря, что ягоды, собранные в этот день, наделены особой целебной силой. Такие плоды считались полезными для здоровья и долголетия.
9 июля День ангела отмечают
Талисманом тех, кто родился 9 июля, считается гелиотроп. Этот минерал относится к группе кварцев. С давних времен его наделяли способностью открывать перед владельцем новые возможности и способствовать преодолению трудностей.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".