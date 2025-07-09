Свято сьогодні, 9 липня: що заборонено у цей день, важливі прикмети, у кого День ангела

9 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. До кінця року залишається 175 днів.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 9 липня і у кого День ангела.
9 липня в православному календарі вшановують пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
Він народився в Антіохії (на території сучасної Туреччини) в благочестивій родині, яка прийняла християнство. Ще юнаком Панкратій мав щастя зустрітися з апостолом Петром, що стало вирішальним у його духовному становленні.
Після смерті батьків він вирушив до Палестини, де став учнем апостола Петра та супроводжував його в місіонерських подорожах. Згодом Петра висвятив Панкратія на єпископа і направив у місто Тавроменія на Сицилії (нині Таорміна).
Там Панкратій почав активну проповідницьку діяльність серед язичників, навертаючи їх до християнської віри. Завдяки його зусиллям у місті збудували першу християнську церкву, а громада послідовників значно зросла.
Однак така діяльність викликала обурення серед місцевих язичників. З часом вони організували напад на єпископа та його послідовників. У результаті Панкратія схопили і жорстоко вбили, закидавши камінням, імовірно в 90-х роках І століття.
9 липня не слід братися за нові проєкти - вони можуть не принести очікуваних результатів.
У цей день заборонено відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, щоб не накликати на себе неприємності.
Не рекомендується займатися важкою фізичною працею - це може позначитися на здоров’ї.
Сварки з рідними в цей день категорично не бажані, інакше можуть з’явитися фінансові труднощі.
Наші предки вірили в безліч прикмет, пов’язаних із цим днем.
9 липня здавна вважався вдалим днем для збирання першого врожаю огірків та чорниці. Люди вирушали до лісу зранку, вірячи, що ягоди, зібрані цього дня, наділені особливою цілющою силою. Такі плоди вважалися корисними для здоров’я й довголіття.
9 липня День ангела відзначають
Талісманом тих, хто народився 9 липня, вважається геліотроп. Цей мінерал належить до групи кварців. Із давніх часів його наділяли здатністю відкривати перед власником нові можливості та сприяти подоланню труднощів.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".