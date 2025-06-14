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Рождество Иоанна Крестителя 2025: точная дата, запреты и традиции великого праздника

Суббота 14 июня 2025 08:35
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Рождество Иоанна Крестителя 2025: точная дата, запреты и традиции великого праздника Рождество Иоанна Крестителя - один из самых почитаемых праздников в христианской традиции (фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

Рождество Иоанна Крестителя (или Рождество Иоанна Предтечи) - большой церковный праздник, который с давних времен отмечается православными в Украине. Однако после перехода ПЦУ на новый календарь многие до сих пор не уверены - когда правильно праздновать эту важную дату в 2025 году?

РБК-Украина рассказывает, когда Рождество Иоанна Крестителя в этом году, что можно и нельзя делать в праздник, и как правильно провести этот день.

Точная дата Рождества Иоанна Крестителя в 2025 году

Согласно новому календарю Православной церкви Украины, Рождество Иоанна Предтечи ежегодно празднуется 24 июня, тогда как раньше эта дата приходилась на 7 июля.

Рождество Иоанна Крестителя: что это за праздник

Иоанн Креститель - единственный из святых, чей день рождения отмечается наравне с Рождеством Христовым и Богородицы. Его еще называют Предтечей - потому что именно он "пришел перед Господом, чтобы приготовить путь".

Церковь почитает его за пророческий дар, смирение и подвижничество. Считалось, что в этот день "открывается небо" - и Бог слышит молитвы, сказанные искренне.

Рождество Иоанна Крестителя 2025: точная дата, запреты и традиции великого праздникаИкона Иоанна Предтечи (изображение: Википедия)

Что нельзя делать в Рождество Иоанна Крестителя

Церковь советует избегать тяжелого физического труда, ссор, сквернословия, злоупотребления алкоголем.

Также существует несколько народных запретов в праздник:

  • Нельзя стирать или шить, потому что "можно зашить судьбу"
  • Не следует купаться в застоявшихся водоемах
  • Нельзя занимать деньги или что-то выносить из дома, потому что "вынесешь счастье".

Это день, когда стоит остановиться, поблагодарить Бога за подаренную жизнь, отпустить обиды и попросить защиты для себя и семьи.

Народные традиции 24 июня

В народе с этим днем связано немало обрядов и примет. Считалось, что именно на Рождество Ивана "солнце играет" - то есть утро особое, а вода и растения имеют целебную силу.

В этот праздник женщины умывались росой из трав, собранных на рассвете. Также люди освящали источники, колодцы, купались в реках.

А еще наши предки верили, что собранные в этот день травы защищают от злых сил.

В этот день в Украине также проводили обряды очищения: водой, огнем и молитвой.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, Православный церковный календарь на 2025 год.

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