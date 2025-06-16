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Принесет благословение: три молитвы на Петров пост, которые надо читать каждый день

Понедельник 16 июня 2025 09:00
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Принесет благословение: три молитвы на Петров пост, которые надо читать каждый день Какие важные молитвы надо читать Петровым постом (фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

16 июня начинается Петров пост, также известный как Петровский пост или Апостольский пост. Эти молитвы помогут настроиться на духовный труд и очищение.

РБК-Украина рассказывает, какие три молитвы стоит читать каждый день в течение всего Петрова поста.

Молитва к апостолу Петру

О блаженний апостоле Петре, за твою велику віру і послушність Господу, ти став на скелю, на якій будується Церква Христова.

Прошу тебе, будь моїм заступником перед Богом, моли його, щоб він надав мені сил і витримки пройти через Петрів піст.

Веди мою душу до щедрості його благодаті, та допоможи мені зрости відданістю до Бога і глибокої любові до моїх братів і сестер.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва к апостолу Павлу

Святий апостоле Павле, який поширював слово Христа серед народів, звернися до Господа, нашого Бога, про мою душу.

Допоможи мені засвоїти його вчення і ділитися його любов'ю та милосердям з оточуючими.

Моли Ісуса Христа, щоб він освітив мою душу своїм світлом, і зробив мене свідком його благодаті та спасіння.

Нехай твоя молитва буде заступництвом для мене та приведе мене до глибшого спілкування з Богом.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Принесет благословение: три молитвы на Петров пост, которые надо читать каждый деньИкона святых апостолов Петра и Павла (изображение: Pinterest)

Молитва к Петру и Павлу

Верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, вірю в допомогу вашу. Зійдіть теплом в душу мою, засіявши все любов’ю Божою.

Радійте за моє життя і спрямуйте допомогу свою до мене та ближніх моїх. Щоб я, гріховний раб Творця нашого, схилився перед його силою і могутністю, щоб позбувся я від гордині, буйств гріховних, помислів злих.

Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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