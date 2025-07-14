Праздник сегодня, 14 июля: что нельзя делать, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

14 июля в церковном календаре вспоминают святого апостола Акилу. Вместе с женой Прискиллой он жил в Италии, занимаясь ремеслом - шил палатки. Под влиянием проповеди апостола Павла супруги приняли христианскую веру и искренне посвятили свою жизнь служению Богу.

Святой Павел поставил Акилу епископом в городе Гераклея. Там он ревностно проповедовал Евангелие, а затем отправился в миссии в Азию, Ахайю и Ираклию, обращая людей к вере и отвращая их от идолопоклонства. Его деятельность стала примером искренней преданности Христовому учению.

Несмотря на ревностное служение, Акила и Прискилла подверглись тяжелым преследованиям. В конце концов, они приняли мученическую смерть, оставшись верными Господу до самого конца.

Что нельзя делать 14 июля

Не оставляйте остатки еды со стола - это может привести к недостатку в доме.

Не поднимайте на улице найденные деньги, чтобы не потерять собственное финансовое благосостояние.

Избегайте деловых переговоров и важных договоренностей - они могут не принести желаемого результата.

Также не стоит употреблять алкоголь в этот день, чтобы не навлечь неприятности.

Народные приметы и традиции 14 июля

У наших предков было много интересных примет, связанных с этим днем.

Если погода сухая - ожидают теплую осень.

Когда на деревьях уже начинают краснеть листья, прогнозируют большой урожай грибов.

Глухой гром предвещает тихий дождь, а если идет дождь - он продлится еще целую неделю.

Если в водоемах плавают чайки, это обещает хорошую погоду.

Считалось, что в этот день нужно непременно сделать доброе дело до захода солнца, и тогда судьба подарит счастливый знак.

Чайки в водоемах предвещают хорошую погоду (фото: Pixabay)

У кого День ангела 14 июля

14 июля День ангела отмечают

Иван

Константин

Николай

Петр

Степан

Федор

Талисманом для тех, кто родился 14 июля, является топаз. Этот камень считают символом дружбы и верности. С давних времен верили, что топаз обладает лечебными свойствами и помогает при хронических болезнях.