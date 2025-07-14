Свято сьогодні, 14 липня: що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

14 липня у церковному календарі згадують святого апостола Акилу. Разом із дружиною Прискиллою він мешкав в Італії, займаючись ремеслом - шив намети. Під впливом проповіді апостола Павла подружжя прийняло християнську віру та щиро присвятило своє життя служінню Богові.

Святий Павло поставив Акилу єпископом у місті Гераклея. Там він ревно проповідував Євангеліє, а згодом вирушив у місії до Азії, Ахаї та Іраклії, навертаючи людей до віри та відвертаючи їх від ідолопоклонства. Його діяльність стала прикладом щирої відданості Христовому вченню.

Попри ревне служіння, Акила та Прискилла зазнали тяжких переслідувань. Зрештою, вони прийняли мученицьку смерть, залишившись вірними Господу до самого кінця.

Що не можна робити 14 липня

Не залишайте залишки їжі зі столу - це може призвести до нестачі в домі.

Не піднімайте на вулиці знайдені гроші, аби не втратити власне фінансовий добробут.

Уникайте ділових переговорів і важливих домовленостей - вони можуть не принести бажаного результату.

Також не варто вживати алкоголь у цей день, щоб не накликати негаразди.

Народні прикмети і традиції 14 липня

У наших предків було багато цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо погода суха - очікують теплу осінь.

Коли на деревах вже починають червоніти листя, прогнозують великий урожай грибів.

Глухий грім віщує тихий дощ, а якщо йде дощ - він триватиме ще цілий тиждень.

Якщо в водоймах плавають чайки, це обіцяє хорошу погоду.

Вважалося, що у цей день потрібно неодмінно зробити добру справу до заходу сонця, і тоді доля подарує щасливий знак.

Чайки у водоймах віщують гарну погоду (фото: Pixabay)

У кого День ангела 14 липня

14 липня День ангела відзначають

Іван

Костянтин

Микола

Петро

Степан

Федір

Талісманом для тих, хто народився 14 липня, є топаз. Цей камінь вважають символом дружби та вірності. З давніх часів вірили, що топаз має лікувальні властивості і допомагає при хронічних хворобах.