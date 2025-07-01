Внимательно следите: 10 добрых примет, которые всегда приносят удачу

Многие не придают значения мелочам, зато народные приметы утверждают: закономерности есть - и они работают. Остается лишь заметить их и позволить удаче войти в вашу жизнь.

РБК-Украина собрало десять простых знаков, сулящих успех в делах и гармонию в доме.

Идите в дорогу во время дождя

Дождь издавна считался символом очищения - он смывает мелкие неприятности и грехи. Хотя путешествие в непогоду может показаться сложным, именно такая дорога, по примете, приносит заслуженное вознаграждение. Пройдешь ее - получишь больше, чем другие.

Начинайте дело под звон церковных колоколов

Если ваши начинания сопровождаются звуками из храма - это знак, что дело благословлено высшими силами. В такие моменты стоит остановиться, отдать дань молитве и пожелать себе удачного завершения. И действительно: проекты, начатые под торжественный колокол, часто завершаются успехом.

Монета упала орлом вверх

Поднятая с лицом вверх монета - это первый знак удачного денежного потока. По примете, перед тем как поднять ее - положите подошву туфли, а затем скажите: "Неудачи минуют меня". Этот символ часто помогает выиграть, накопить или найти новые источники дохода.

Найти шкуру змеи

Неожиданная находка - кусок кожи змеи - считается мощным знаком поддержки судьбы. Такая удачная находка в поле или лесу предвещает год успешных дел. Используйте ее как оберег или просто сохраните в кармане- она держит удачу рядом.

Храните четырехлистный клевер

Найденный случайно листок с четырьмя листочками - символ большой удачи. Сушите его в книге, а затем оставьте в домашнем уюте. Считается, что он защищает от невзгод и приносит удачу всем жильцам.

Четырехлистный клевер - не только ирландский, но и международный символ удачи (фото: Pixabay)

Защитите дом

Дома над дверью размещайте перекрученные веточки бузины и подкову- они отпугивают негативные вибрации. Соль на подоконнике впитывает плохую энергию; когда ее будет достаточно, смойте крошками щетки и выбросьте подальше.

Кухонный ритуал перед выходом из дома

Каждое утро гладьте угол обеденного стола или стучите в дверной косяк - это мелкая примета, запускающая позитивный день. Положите в кошелек монетку - она "настроит" ваш финансовый поток на удачу. И главное: оставляйте табуретки на столе ножками вверх - тогда день будет успешным и удачным.

Талисманы из случайных находок

Носите с собой небольшие находки - "куриный бог" (камешек с дырочкой), пуговицу, браслет или металлическую подковку - это чисто символические обереги. Такие вещи притягивают удачу, отгоняют неудачу и поддерживают баланс.

Утренние привычки для счастливого дня

Просыпайтесь до восхода солнца, одевайтесь, начиная с правой руки и правой ноги - это мелкие действия, символизирующие благоприятный старт. Если вы ударились правым локтем - ждите приятного знакомства. А если вдруг рассыплете сахар - это обещает сладкую жизнь и успех в делах.

Оберег семейного счастья

Когда все члены семьи заботятся друг о друге, дом получает поддержку из другого мира - так считается. Будьте внимательны к мелким жестам доброты и заботы - они формируют атмосферу, которая притягивает удачу.