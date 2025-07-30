Праздник 30 июля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и у кого День ангела
30 июля православные украинцы чтят память святых апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета, Андроника и других. Этот день посвящен памяти выдающихся сподвижников апостола Павла и других проповедников раннего христианства. Также сегодня Всемирный день вышивки и Международный день дружбы.
РБК-Украина рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует День ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Сила был близким сподвижником апостола Павла. Он сопровождал Павла в миссионерских путешествиях, донося решения Иерусалимского собора.
Вместе они подверглись заключению в Филиппах, откуда их чудом освободило землетрясение, что привело к обращению тюремного сторожа. Сила также основывал церкви в разных городах и стал епископом в Коринфе.
Силуан, Крискент, Епенет и Андроник тоже были апостолами от 70-ти, проповедовали христианство в разных регионах и большинство из них приняли мученическую смерть за свою веру. Их память почитается как пример служения и преданности христианским идеалам.
Что нельзя делать сегодня, 30 июля
Согласно древним верованиям и народным традициям украинцев, 30 июля не стоит делать следующее:
- Ссориться с родными - это может привести к долговременным конфликтам.
- Отказывать нуждающимся в помощи - считается, что это может навлечь беду.
- Прикасаться к острым предметам - это может быть опасно или принести неприятности.
- Лениться и переедать - эти действия не одобряются в народных обычаях.
- Рассказывать плохие сны - существует поверье, что тогда они обязательно сбудутся.
В древности в этот день начинали высевание озимых культур. Также наши предки активно собирали ежевику, готовя из нее различные блюда, ведь знали о ее полезных свойствах.
Народные приметы и традиции этого дня
Среди наших предков существовало немало интересных примет на 30 июля, которые помогали предсказать погоду и урожай:
- Сухой и жаркий день - к снежной и морозной зиме.
- Гром гремит в этот день - ждите затяжную и дождливую осень.
- Много росы утром - будет щедрый урожай и погожий август.
- Звездное и чистое небо ночью - в ближайшие дни ждите хорошей погоды.
- Красный закат - к жаркому следующему дню.
У кого День ангела сегодня
Сегодня, 30 июля, свои именины празднуют: Иван, Олимпий, Максим, Валентин.
По гороскопу люди, которые родились 30 июля - это представители знака Льва.
Какие праздники еще отмечают в Украине и мире сегодня
Кроме церковного праздника, 30 июля есть также несколько важных государственных, международных и других памятных дней:
- Международный день дружбы - праздник, отмечающий важность дружбы между народами, странами, культурами и отдельными лицами.
- Всемирный день борьбы с торговлей людьми - посвященный повышению осведомленности о проблеме торговли людьми и защиты прав жертв.
- Всемирный день вышивки - отмечает красоту и значение вышивки как формы искусства и культурного наследия.
- Всемирный день сноркелинга - неофициальный праздник для любителей плавания с маской и трубкой.
- День цветных напитков - необычный праздник для тех, кто любит яркие напитки.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.