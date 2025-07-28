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Праздник 29 июля: что категорически нельзя делать, чтобы избежать беды

Понедельник 28 июля 2025 12:04
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Праздник 29 июля: что категорически нельзя делать, чтобы избежать беды Какой праздник 29 июля (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

29 июля, православные христиане отмечают День памяти святого мученика Калиника. Этот день в церковном календаре, имеет свои особые традиции, народные приметы и запреты, которых придерживались наши предки.

РБК-Украина рассказывает о народных приметах и запретах дня.

История святого мученика Калиника

Святой Калиник родился в христианской семье и с детства был глубоко предан вере. Он посвятил свою жизнь изучению и проповеди Евангелия, путешествуя по разным городам и селам, призывая людей принять христианство.

Его служение пришлось на период правления императора Диоклетиана, когда начались жестокие преследования христиан. Калиника арестовали, и императорский чиновник Сакердон требовал отречься от веры и принести жертву языческим богам. Однако Калиник отказался, оставшись непоколебимым в своей преданности Христу.

Правитель, пораженный стойкостью святого, приказал подвергнуть его жестоким пыткам. Калиника долго били и пытали, заставляя отречься от своей веры. В конце концов, его сожгли заживо за городом. Так он вошел в небесное царство как святой мученик, символ несокрушимой веры.

Что нельзя делать 29 июля по народным верованиям

Согласно древним верованиям и народным традициям украинцев, 29 июля желательно воздержаться от определенных действий, чтобы избежать неприятностей.

  • Ломать или рубить ветки калины, поскольку это может навлечь несчастье. Также не рекомендуется ругаться рядом с этим деревом.
  • Заниматься финансовыми вопросами до обеда: не следует давать деньги в долг, планировать бюджет или совершать крупные продажи, поскольку это может привести к проблемам с деньгами и ухудшению жизни.
  • Ссориться, сквернословить, желать кому-то зла: важно избегать обид и конфликтов, проявлять щедрость и готовность помочь тем, кто нуждается в поддержке.
  • Заниматься тяжелой работой на огороде или поле, а также вязать, шить или вышивать.

Народные приметы и традиции этого дня

Наши предки верили, что приметы 29 июля могут многое рассказать о будущем:

  • теплое утро предвещало хороший и солнечный день
  • если в лесу было много грибов и ягод, это обещало суровую зиму
  • теплая погода с дождем предсказывала большой урожай грибов
  • туман, стелющийся над водой, указывал на хороший урожай
  • вороны громко каркают - к дождю.

Традиционно в этот день наши предки считали нужным умываться соком калины с утра. Верили, что это помогает сохранить молодость и красоту на долгие годы.

Кроме того, даже простое пребывание рядом с калиновым деревом могло обеспечить крепкое здоровье на целый год.

Кто празднует именины 29 июля

День ангела 29 июля отмечают: Михаил (Михаил), Даниил, Серафима, Феодотия.

По гороскопу, люди, которые родились 29 июля, принадлежат к знаку Льва.

Кроме православного праздника, 29 июля в мире отмечается несколько важных международных дат, инициированных Организацией Объединенных Наций. Эти дни привлекают внимание к глобальным экологическим и социальным проблемам.

Международный день тигра

29 июля мир призывает к спасению тигров. Этот день, учрежденный в 2010 году, имеет целью привлечь внимание к катастрофическому сокращению популяции этих животных.

В начале XX века в дикой природе обитало около 100 тысяч тигров, а сейчас их меньше 4 тысяч. Три подвида уже вымерли (балийский, каспийский, яванский) из-за браконьерства, потери среды обитания и охоты.

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

Также 29 июля отмечается день, посвященный социокультурному разнообразию и борьбе с дискриминацией. Цель праздника - привлечь внимание к проблемам дискриминации и подчеркнуть ценность разнообразия культур. Этот день напоминает о важности мирного сосуществования, гуманизма и уважения к культурному наследию каждого народа.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

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