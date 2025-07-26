Праздник 26 июля: что строго запрещено делать, приметы и у кого День ангела

Сегодня, 26 июля, православные украинцы чтят память святого мученика Ермолая. Этот день несет в себе не только глубокий религиозный смысл, но и особые запреты, народные приметы и традиции, которых наши предки придерживались веками. Кроме того, сегодня в Украине - День работников торговли. А в мире отмечают День дяди и тети.

РБК-Украина рассказывает, чего стоит избегать в этот день и что он предвещает.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Ермолай жил в III веке во время правления императора Максимиана. Он был священником в Никомидии, важном городе на востоке Римской империи (ныне это Измит в Турции). Ермолай был ревностным христианином и активно проповедовал свою веру, несмотря на жестокие преследования со стороны римских властей.

По преданию, Ермолай погиб мученической смертью за свою веру. Его схватили по приказу императора Максимиана, и он отказался отречься от Христа. За это его подвергли жестоким пыткам и в конце концов убили. Святой Ермолай почитается как в православной, так и в католической церквях, относится к Никомидийским мученикам, и его имя упоминается во многих литургических текстах и молитвах.

Что нельзя делать сегодня, 26 июля: главные запреты дня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня, 26 июля, желательно не делать следующее:

Работать на огороде или в поле. Этот день считается неблагоприятным для тяжелого труда на земле.

Заниматься рукоделием. Считается, что работы, связанные с рукоделием, могут принести неудачу.

Лениться или сплетничать. Стоит избегать безделья и распространения слухов, чтобы не навлечь неурядицы.

Готовить выпечку из старой муки. По поверьям, это может "вернуть" беды и неурядицы в дом.

Народные приметы и традиции 26 июля

Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать погоду и урожай:

Утром много росы - к скорой грозе.

На липе появились желтые листья - к ранней осени.

Ласточки летают низко - скоро начнется дождь.

Сильно кусаются мухи - также предвещает дождь.

Лягушки прыгают возле водоемов - ожидайте дождя.

В этот день обычно начинают делать заготовки на зиму, варить компоты и домашнее вино. Также 26 июля рекомендуется посвятить себя любимым хобби.

Кто празднует День ангела 26 июля?

Сегодня свои именины празднуют: Сергей, Игнат, Федор.

По гороскопу люди, которые родились 26 июля, являются Львами.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 26 июля?

Кроме церковного праздника, сегодня, 26 июля, в мире отмечаются и другие важные даты: