Праздник 26 июля: что строго запрещено делать, приметы и у кого День ангела
Сегодня, 26 июля, православные украинцы чтят память святого мученика Ермолая. Этот день несет в себе не только глубокий религиозный смысл, но и особые запреты, народные приметы и традиции, которых наши предки придерживались веками. Кроме того, сегодня в Украине - День работников торговли. А в мире отмечают День дяди и тети.
РБК-Украина рассказывает, чего стоит избегать в этот день и что он предвещает.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой мученик Ермолай жил в III веке во время правления императора Максимиана. Он был священником в Никомидии, важном городе на востоке Римской империи (ныне это Измит в Турции). Ермолай был ревностным христианином и активно проповедовал свою веру, несмотря на жестокие преследования со стороны римских властей.
По преданию, Ермолай погиб мученической смертью за свою веру. Его схватили по приказу императора Максимиана, и он отказался отречься от Христа. За это его подвергли жестоким пыткам и в конце концов убили. Святой Ермолай почитается как в православной, так и в католической церквях, относится к Никомидийским мученикам, и его имя упоминается во многих литургических текстах и молитвах.
Что нельзя делать сегодня, 26 июля: главные запреты дня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня, 26 июля, желательно не делать следующее:
Работать на огороде или в поле. Этот день считается неблагоприятным для тяжелого труда на земле.
Заниматься рукоделием. Считается, что работы, связанные с рукоделием, могут принести неудачу.
Лениться или сплетничать. Стоит избегать безделья и распространения слухов, чтобы не навлечь неурядицы.
Готовить выпечку из старой муки. По поверьям, это может "вернуть" беды и неурядицы в дом.
Народные приметы и традиции 26 июля
Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать погоду и урожай:
- Утром много росы - к скорой грозе.
- На липе появились желтые листья - к ранней осени.
- Ласточки летают низко - скоро начнется дождь.
- Сильно кусаются мухи - также предвещает дождь.
- Лягушки прыгают возле водоемов - ожидайте дождя.
В этот день обычно начинают делать заготовки на зиму, варить компоты и домашнее вино. Также 26 июля рекомендуется посвятить себя любимым хобби.
Кто празднует День ангела 26 июля?
Сегодня свои именины празднуют: Сергей, Игнат, Федор.
По гороскопу люди, которые родились 26 июля, являются Львами.
Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 26 июля?
Кроме церковного праздника, сегодня, 26 июля, в мире отмечаются и другие важные даты:
- День дяди и тети - это неофициальный, но теплый праздник, посвященный дядям и тетям, которые играют важную роль в жизни своих племянников и племянниц, часто заменяя или дополняя родительскую заботу и внимание.
- День работников торговли в Украине - профессиональный праздник, который отмечают в Украине, чтобы почтить работников торговли и сферы обслуживания за их вклад в развитие экономики и обеспечение потребностей населения.
- День парашютиста - неофициальный праздник для всех, кто увлекается или профессионально занимается парашютным спортом, а также для военных десантников. Этот день отмечает смелость, мастерство и экстрим, связанные с прыжками с парашютом.
- День эсперанто - международный праздник, посвященный языку эсперанто, самому распространенному искусственному языку в мире. Отмечается в честь его создания и продвижения идеи международного общения и взаимопонимания.
- День холистической медицины - это день, посвященный популяризации холистического подхода к здоровью, который рассматривает человека как единое целое (тело, разум, дух) и подчеркивает важность гармонии между этими аспектами для достижения благополучия.
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При написании материала были использованы источники: сайт Православной Церкви Украины, христианский портал КИРИОС, Википедия.