Яйца, мясо и молочка. Почему в Украине стремительно дорожают продукты
Цены на продукты питания в Украине осенью 2024 стремительно растут. Причинами этого является дефицит сырья и удорожание энергоресурсов.
РБК-Украина рассказывает, стоит ли ожидать снижения цен в ближайшее время со ссылкой на комментарий экономиста, члена совета Национального банка Украины Василия Фурмана в эфире телемарафона.
В Украине продолжается постепенное подорожание мяса, в частности курятины, свинины и говядины. Хотя за последний месяц цены выросли всего на несколько гривен, с наступлением холодов и с учетом ситуации в экономике нашей страны, стоимость продуктов продолжает расти.
По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, главными факторами роста стоимости стали активизация экспорта, засухи, удорожание кормов и повышение акциза на дизельное топливо. Ожидается дальнейший рост цен из-за повышения стоимости кормов.
Дорожают также овощи и молочная продукция. В частности, цены на молочную продукцию могут вырасти еще на 10-15% из-за отключения электроэнергии, нехватки сырья, высокой стоимости кормов и логистики. Цены на яйца уже выросли на 60% из-за сокращения предложения.
Экономист отмечает, что цены в ближайшее время продолжат расти. Он обращает внимание, что согласно прогнозу Нацбанка, инфляция в Украине к концу 2024 достигнет 9,7%, с небольшим ростом в первом квартале 2025 года и постепенным снижением до 7% до конца года.
Василий Фурман подчеркнул важность поддержки социально незащищенных граждан, но отметил, что из-за войны государства ограничено в финансовых ресурсах и в значительной степени зависит от внешнего финансирования. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, около 40% Украина будет вынуждена заимствовать из-за дефицита в 1,5 трлн грн.
Ранее мы писали, что на потребительском рынке Украины прогнозируют непродолжительный ценовой всплеск, в течение которого инфляция будет оставаться выше 10% к середине следующего года. На фоне повышенных производственных затрат и неудачных урожаев нынешнего показатель потребительской инфляции в сентябре достиг 8,6% годовых, превысив ожидания НБУ. Регулятор заверил, что инфляционный всплеск будет временным и к середине 2024 инфляция вернется к устойчивому замедлению.
Напомним, цены на продукты для приготовления традиционного украинского борща за год существенно выросли. Основные ингредиенты борщового набора подорожали из-за неурожая овощей, а также значительно возросла стоимость мяса. РБК-Украина рассказывало, какова стоимость продуктов борщового набора и сколько сейчас стоит приготовить блюдо.
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