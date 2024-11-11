Яйца, мясо и молочка. Почему в Украине стремительно дорожают продукты

Цены на продукты питания в Украине осенью 2024 стремительно растут. Причинами этого является дефицит сырья и удорожание энергоресурсов.

РБК-Украина рассказывает, стоит ли ожидать снижения цен в ближайшее время со ссылкой на комментарий экономиста, члена совета Национального банка Украины Василия Фурмана в эфире телемарафона .

В Украине продолжается постепенное подорожание мяса, в частности курятины, свинины и говядины. Хотя за последний месяц цены выросли всего на несколько гривен, с наступлением холодов и с учетом ситуации в экономике нашей страны, стоимость продуктов продолжает расти.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, главными факторами роста стоимости стали активизация экспорта, засухи, удорожание кормов и повышение акциза на дизельное топливо. Ожидается дальнейший рост цен из-за повышения стоимости кормов.

Дорожают также овощи и молочная продукция. В частности, цены на молочную продукцию могут вырасти еще на 10-15% из-за отключения электроэнергии, нехватки сырья, высокой стоимости кормов и логистики. Цены на яйца уже выросли на 60% из-за сокращения предложения.

Экономист отмечает, что цены в ближайшее время продолжат расти. Он обращает внимание, что согласно прогнозу Нацбанка, инфляция в Украине к концу 2024 достигнет 9,7%, с небольшим ростом в первом квартале 2025 года и постепенным снижением до 7% до конца года.

Василий Фурман подчеркнул важность поддержки социально незащищенных граждан, но отметил, что из-за войны государства ограничено в финансовых ресурсах и в значительной степени зависит от внешнего финансирования. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, около 40% Украина будет вынуждена заимствовать из-за дефицита в 1,5 трлн грн.