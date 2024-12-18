Праздничный стол на Рождество и Новый год. Какие цены на продукты в Украине, Польше и Германии
В Украине стоимость бюджетного новогоднего стола на четыре человека выросла на 25% и сейчас составляет 3 594 грн, если докупить деликатесы, тогда сумма составит - 4 333,05 грн. Такие данные приводит Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят базовые продукты на праздники в Украине, Польше и Германии.
- Сколько стоят базовые продукты в Украине
- Какие цены на продукты в Польше
- Сколько стоят аналогичные продукты в Германии
Сколько стоят базовые продукты в Украине
Стоимость продуктовой корзины в Украине за последний год выросла почти на 10%, на некоторые позиции цены увеличились более чем на 20%. В соседней Польше цены за аналогичный период повысились на 5,5%, а в Германии - на 1,8%. Но несмотря на значительное подорожание продуктов, стоимость жизни в Украине в среднем на 62,3% ниже, чем в Польше и на 141,7% ниже, чем в Германии.
За последний год значительно подорожали яйца, овощи и мясные продукты, поэтому стоимость традиционного салата "Оливье" к новогоднему столу 2025 выросла на 25-30%.
Цены на продукты:
- молоко (1 л) - 42,04 гривен
- буханка белого хлеба (500 г) - 26,14 гривны
- яйца (12) - 70,10 гривен
- твердый сыр (1 кг) 330,11 - гривны
- куриное филе (1 кг) - 161,00 гривны
- говядина (1 кг) (или эквивалент красного мяса задней ножки) - 254,29 гривны
- яблоки - 30,37 гривны
- банан (1 кг) - 63,62 гривны
- апельсины (1 кг) - 64,47 гривны
- мандарин (1 кг) - 86,96 гривны
- помидор (1 кг) - 86,79 гривны
- картофель (1 кг) - 22,25 гривны
- салат (1 пучок) - 45,55 гривны
- икра (80 г) - от 199 гривен
- красная рыба (180 г) - от 168 грн
- бутылка вина (среднего класса) - 192,85 гривны
- игристое вино - от 114 гривен
- панеттоне (500 г) - от 199 гривен
- штолен (500 г) - от 164 гривен
В этом году стоимость новогоднего стола выросла на 25% (фото иллюстративное: Freepik)
Какие цены на продукты в Польше
Цены на продукты в Польше с ноября прошлого года по ноябрь 2024-го выросли на 5,5%. По сравнению с украинскими ценами, там дороже куриное филе, яйца и гречка, но дешевле молочные продукты и свинина.
Стоимость потребительской корзины для одного человека в месяц составляет 288,99 злотых (2 889,90 грн), по данным польского исследования ASM SFA. Подсчетов по стоимости новогоднего стола пока нет.
Цены на продукты:
- молоко (1 литр) - 3,90 злотого (40,3 гривны)
- буханка белого хлеба (500 г) - 4,88 злотого (50,4 гривны)
- яйца (обычные) (12) - 12,25 злотого (126 гривен)
- твердый сыр (1 кг) - 34,91 злотого (360 гривен)
- куриное филе (1 кг) - 24,19 злотого (248,89 гривны)
- говядина (1 кг) (или эквивалент красного мяса задней ножки) - 45,00 злотого (464,85 гривны)
- яблоки (1 кг) - 3,97 злотого (41 гривна)
- банан (1 кг) - 6,51 злотого (67,2 гривны)
- апельсины (1 кг) - 6,89 злотого (71,17 гривны)
- помидор (1 кг) - 10,88 злотых (112,4 гривны)
- картофель (1 кг) - 3,46 злотого (35,7 гривны)
- салат (1 головка) - 4,88 злотого (50,41 гривны)
- икра (95 г) - за 42 злотых (433,86 гривны)
- красная рыба (100 грн) - от 14,49 злотого (149,68 грн)
- бутылка вина (среднего класса) - 25,00 злотого (258 гривен)
- игристое вино - от 23,99 злотого (247 гривен)
- панеттоне (700 г) - от 38 злотых (392,54 гривны)
- штолен (500 г) - от 18,60 злотых (192,13 гривны)
Цены на красную икру в Польше (скриншот)
Сколько стоят аналогичные продукты в Германии
Цены на продукты в Германии в ноябре 2024 года были на 1,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, за данными Федерального статистического управления. В среднем немцы тратят на продукты 600-650 евро в месяц, в праздничный период расходы растут.
Цены на продукты:
- молоко (1 литр) - 1,10 евро (48,46 гривны)
- буханка белого хлеба (500 г) - 1,91 евро (84,15 гривны)
- яйца (обычные) (12) - 3,22 евро (141,87 гривны)
- твердый сыр (1 кг) - 12,71 евро (560 гривен)
- куриное филе (1 кг) - 12,76 евро (562,2 гривны)
- яблоки (1 кг) - 2,69 евро (118,52 гривны)
- банан (1 кг) - 1,49 евро (65,65 гривны)
- апельсины (1 кг) - 2,01 евро (88,56 гривны)
- мандарины (1 кг) - от 1,68 евро (74,02 гривны)
- помидор (1 кг) - 4,34 евро (191,22 гривны)
- картофель (1 кг) - 1,41 евро (62,12 гривны)
- салат (1 пучок) - 1,67 евро (73,58 гривны)
- икра (100 г) - от 10,95 евро (482 гривны)
- красная рыба (180 г) - 8,69 евро (382 гривен)
- бутылка вина (среднего класса) - 5,99 евро (263,91 гривны)
- игристое вино - от 9,45 евро (416,36 гривны)
- панеттоне (500 г) - от 7,56 евро (333,09 гривны)
- штолен (1000 г) - от 7,55 евро (332,65 гривны)
Цены на рождественской штолен в Германии (скриншот)
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При подготовке материала использовали: данные Минфина и ресурса со статистикой цен в мире Numbeo.com, Wiescirolnicze.pl, подсчет Национального научного центра "Институт аграрной экономики.
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