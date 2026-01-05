ua en ru
Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образы

Понедельник 05 января 2026 17:14

Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образы Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного украинского боксера Александра Усика Екатерина на новых фото демонстрирует несколько кардинально разных, но одинаково эффектных "луков", которые подчеркивают ее смелый и изысканный стиль. Каждый образ сочетает в себе современную элегантность и нотку драматизма, что делает ее выходы незабываемыми.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Вечерние и провокационные образы

Одним из самых ярких "луков" стало черное вечернее платье с высоким горлом и открытыми плечами. Главным акцентом образа стали экстремально высокие красные латексные ботфорты на шпильке, которые добавляют образу динамики и дерзости.

Такой тандем классики и провокативности создает эффектный контраст, который притягивает взгляды и подчеркивает индивидуальный стиль Екатерины.

Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образыЕкатерина Усик показала необычный образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Еще один монохромный лук - красное бархатное платье из фактурного материала с разрезом до бедра и открытой спиной. Образ завершают классические лакированные туфли-лодочки в тон, что делает look гармоничным и одновременно смелым.

Выбор яркого однотонного цвета позволяет выглядеть дорого и эффектно даже без избыточных аксессуаров.

Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образыЖена Усик показала луки для вечерних выходов (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для вечеринок и светских мероприятий Екатерина выбирает сияющие платья. Например, приталенная полупрозрачная модель, полностью расшитая серебристыми пайетками, создает эффект второй кожи и переливается под светом софитов.

Такой образ добавляет нотку роскоши и демонстрирует уверенность в своем стиле, привлекая внимание к каждому движению.

Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образыЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Общие черты стиля и beauty-образы

Екатерина Усик придерживается сдержанного подхода к прическе: чаще всего это гладко зачесанные волосы с прямым пробором, низкий пучок или хвост. Такой выбор позволяет акцентировать внимание на одежде и добавляет образу элегантности.

Макияж также подчеркивает баланс между драматизмом наряда и естественностью: преобладает нюд с сияющей кожей и выразительными глазами. Такой подход делает образы гармоничными, позволяя ярким элементам одежды оставаться в центре внимания.

Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образыОбраз жены Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Объединив смелые фасоны, насыщенные цвета и сдержанную красоту, Екатерина Усик демонстрирует, как современная украинская женщина может сочетать элегантность, уверенность и трендовый стиль в вечерних выходах.

Ее образы вдохновляют на эксперименты с формой, цветом и фактурами, показывая, что стиль - это сочетание смелости и гармонии.

Вечерние платья и красные ботфорты: жена Усика показала смелые образыЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

