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Крестный отец для каждого: кого сегодня чествует ПЦУ и за что стоит помолиться

Вторник 15 июля 2025 16:46
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Крестный отец для каждого: кого сегодня чествует ПЦУ и за что стоит помолиться Сегодня ПЦУ чтит память князя Владимира Великого (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Православная Церковь Украины напомнила, что сегодня, 15 июля, украинцы чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого и отмечают годовщину Крещения Украины-Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем важен этот день для украинцев

"Дорогие украинцы, братья и сестры во Христе! 15 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, мы отмечаем одно из важнейших событий в истории нашего государства - годовщину Крещения Украины-Руси", - обратились к гражданам в ПЦУ.

Отмечается, что сейчас - уже 1037-я годовщина с момента введения христианства "как веры нашего Киевского государства", а значит украинской государственности, вероисповеданию и европейскому выбору - более тысячи лет.

"Понимаем, что событие Крещения Украины-Руси - это наше особое драгоценное наследство. И понимаем, почему российское государство-агрессор, которого тогда даже не существовало, пытается до сих пор силой присвоить нашу историю, перед этим украв и наше древнее название", - отметили в ПЦУ.

Украинцев призвали также "знать и распространять правду" о том, что киевский князь Владимир в 988 году:

  • крестил киевлян, а не москвитян;
  • крестил Киевское государство, а не российское (потому что в те времена его не существовало, а на месте его будущего образования стояли густые леса и непроходимые болота).

Крестный отец для каждого: кого сегодня чествует ПЦУ и за что стоит помолитьсяПоздравление ПЦУ с годовщиной Крещения Украины-Руси (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

На что вдохновляет пример Владимира

В ПЦУ подчеркнули, что, чтя память равноапостольного князя Владимира, "мы прославляем его как крестного отца для всего нашего народа", который своим примером вдохновляет каждого:

  • жить по вере;
  • развивать нашу общественную и государственную жизнь на христианских принципах.

"Он понимал, что Церковь является духовной основой государства, крепким ее фундаментом. Это должны понимать и мы", - добавили в ПЦУ.

За что сегодня стоит помолиться

Гражданам рассказали, что сегодня возносят благодарственные молитвы к Богу "за большое благодеяние, которое имеет украинский народ":

  • за познание нашими прародителями света евангельской истины;
  • за получение дара крещения;
  • за обновление и утверждение нашего древнего Киевского государства на христианских началах.

"А также сердечной молитвой мы благодарим наших мужественных воинов-защитников, которые противостоят врагу-агрессору, который, как и в давние времена, дикой безжалостной ордой нападает на наше Киевское государство, стремясь украсть и разрушить, убить и погубить жителей Украины-Руси", - отметили в пресс-службе Церкви.

В завершение в ПЦУ пожелали: "Пусть подлые и кровавые планы кремлевского ирода и его прислужников не оправдаются".

"Пусть Господь по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых земли Украинской защищает наш свободолюбивый народ. Слава Господу нашему Иисусу Христу, слава нашему отцу, князю и крестителю равноапостольному Владимиру, слава нашим украинским героям всех времен и слава нашей Матери-Украине", - подытожили в Православной Церкви.

Крестный отец для каждого: кого сегодня чествует ПЦУ и за что стоит помолитьсяПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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