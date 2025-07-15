Крестный отец для каждого: кого сегодня чествует ПЦУ и за что стоит помолиться

Православная Церковь Украины напомнила, что сегодня, 15 июля, украинцы чтят память святого равноапостольного князя Владимира Великого и отмечают годовщину Крещения Украины-Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем важен этот день для украинцев

"Дорогие украинцы, братья и сестры во Христе! 15 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, мы отмечаем одно из важнейших событий в истории нашего государства - годовщину Крещения Украины-Руси", - обратились к гражданам в ПЦУ.

Отмечается, что сейчас - уже 1037-я годовщина с момента введения христианства "как веры нашего Киевского государства", а значит украинской государственности, вероисповеданию и европейскому выбору - более тысячи лет.

"Понимаем, что событие Крещения Украины-Руси - это наше особое драгоценное наследство. И понимаем, почему российское государство-агрессор, которого тогда даже не существовало, пытается до сих пор силой присвоить нашу историю, перед этим украв и наше древнее название", - отметили в ПЦУ.

Украинцев призвали также "знать и распространять правду" о том, что киевский князь Владимир в 988 году:

крестил киевлян, а не москвитян;

крестил Киевское государство, а не российское (потому что в те времена его не существовало, а на месте его будущего образования стояли густые леса и непроходимые болота).

Поздравление ПЦУ с годовщиной Крещения Украины-Руси (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

На что вдохновляет пример Владимира

В ПЦУ подчеркнули, что, чтя память равноапостольного князя Владимира, "мы прославляем его как крестного отца для всего нашего народа", который своим примером вдохновляет каждого:

жить по вере;

развивать нашу общественную и государственную жизнь на христианских принципах.

"Он понимал, что Церковь является духовной основой государства, крепким ее фундаментом. Это должны понимать и мы", - добавили в ПЦУ.

За что сегодня стоит помолиться

Гражданам рассказали, что сегодня возносят благодарственные молитвы к Богу "за большое благодеяние, которое имеет украинский народ":

за познание нашими прародителями света евангельской истины;

за получение дара крещения;

за обновление и утверждение нашего древнего Киевского государства на христианских началах.

"А также сердечной молитвой мы благодарим наших мужественных воинов-защитников, которые противостоят врагу-агрессору, который, как и в давние времена, дикой безжалостной ордой нападает на наше Киевское государство, стремясь украсть и разрушить, убить и погубить жителей Украины-Руси", - отметили в пресс-службе Церкви.

В завершение в ПЦУ пожелали: "Пусть подлые и кровавые планы кремлевского ирода и его прислужников не оправдаются".

"Пусть Господь по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых земли Украинской защищает наш свободолюбивый народ. Слава Господу нашему Иисусу Христу, слава нашему отцу, князю и крестителю равноапостольному Владимиру, слава нашим украинским героям всех времен и слава нашей Матери-Украине", - подытожили в Православной Церкви.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)