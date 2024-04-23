Праздники в мае: будут ли в Украине дополнительные выходные

В среду, 1 мая, в Украине отмечают День труда, в воскресенье, 5 мая - Пасху.

По закону мирного времени в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть выходным был бы понедельник, 6 мая.

Кроме того, в среду, 8 апреля, - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Кабинет министров был бы обязан перенести рабочий день со вторника, 7 мая, на субботу. Таким образом, в Украине было бы пять выходных дней подряд - с субботы, 4 мая, до среды, 8 мая.

Отношение украинцев к праздникам

По данным опроса КМИС, в 2024 году большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху как наиболее важные праздники, с процентом в 70% и 68% соответственно.

День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили только 37% населения, в 2023 году – 63%, а сейчас – 64%. В 2013 году, до нападения России на Украину, он вообще было одним из наименее популярных праздников - лишь 12% считали его важным или любимым.

День защитников и защитниц Украины был популярен в 2021 году только среди 29% респондентов, в 2023 году – среди 54%, а сейчас, в феврале 2024 года – среди 58%.

Отношение к Новому году за год почти не изменилось (несущественное снижение с 52% до 47%), но по сравнению с ситуацией до вторжения этот праздник спустился с первого места на пятое.

Праздники, как День Конституции Украины (28%) и Троица (17%), также имеют определенную популярность, хотя и занимают более низкие позиции в списке.

Существенно с начала войны уменьшилась также популярность Дня победы (с 30% до 11%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 4%).

Выходные во время войны

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни, предусмотренные КЗоТом.

По данным НБУ, отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным. Как сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, праздничные дни, которые мы не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней.