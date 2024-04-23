Свята в травні: чи будуть в Україні додаткові вихідні

У середу, 1 травня, в Україні відзначають День праці, у неділю, 5 травня, - Великдень.

За законом мирного часу у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тобто вихідним був би понеділок, 6 травня.

Крім того, у середу, 8 квітня, - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Кабінет міністрів був би зобов’язаний перенести робочий день з вівторка, 7 травня, на суботу. Таким чином, в Україні було б п’ять вихідних днів поспіль - з суботи, 4 травня, до середи, 8 травня.

Ставлення українців до свят

За даними опитування КМІС, у 2024 році більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш важливі свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно.

День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, у 2023 році - 63%, а зараз - 64%. У 2013 році, до нападу Росії на Україну, це взагалі було одним з найменш популярних свят - лише 12% вважало його важливим чи улюбленим.

День захисників і захисниць України був популярним у 2021 році лише серед 29% респондентів, у 2023 році - серед 54%, а зараз, у лютому 2024 року - серед 58%.

Ставлення до Нового року за рік майже не змінилося (несуттєве зниження з 52% до 47%), але порівняно з ситуацією до вторгнення це свято спустилося з майже першого місця на п'яте.

Свята, як День Конституції України (28%) та Трійця (17%) також мають певну популярність, хоча і займають нижчі позиції у списку.

Суттєво з початку війни зменшилася також популярність Дня перемоги (з 30% до 11%) і Дня праці 1 травня (з 12% до 4%).

Вихідні під час війни

Нагадаємо, Верховна рада у березні 2022 року ухвалила закон, яким скасовано усі святкові дні, передбачені КЗпП.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у січні 2024 року заявив, що святкові дні, які ми не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів. За його словами, зараз цей фактор не є визначальним і важливим для економіки.