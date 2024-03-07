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Как украинцы относятся к 8 марта и другим праздникам: свежий опрос

Украина, Четверг 07 марта 2024 10:48
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Как украинцы относятся к 8 марта и другим праздникам: свежий опрос Фото: Международный женский день 8 марта становится все менее популярным в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отношение украинцев к Международному женскому дню 8 марта еще больше ухудшилось. В феврале 2024 года его назвали любимым только 21% украинцев (год назад - 25%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным КМИС, еще в 2017 году 8 марта было одним из самых популярных и называлось любимым праздником примерно половиной населения (49%).

Как украинцы относятся к 8 марта и другим праздникам: свежий опрос

В 2024 году большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху как наиболее важные праздники, с долей 70% и 68% соответственно.

Как украинцы относятся к 8 марта и другим праздникам: свежий опрос

День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили только 37% населения, в 2023 году – 63%, а сейчас – 64%. В 2013 году, до нападения России на Украину, это вообще было одним из наименее популярных праздников - лишь 12% считало его важным или любимым.

Как украинцы относятся к 8 марта и другим праздникам: свежий опрос

День защитников и защитниц Украины был популярен в 2021 году только среди 29% респондентов, в 2023 году – среди 54%, а сейчас, в феврале 2024 года – среди 58%.

Отношение к Новому году за год почти не изменилось (несущественное снижение с 52% до 47%), но по сравнению с ситуацией до вторжения этот праздник спустился с первого места на пятое.

Праздники, как День Конституции Украины (28%) и Троица (17%), также имеют определенную популярность, хотя и занимают более низкие позиции в списке.

Существенно с начала войны уменьшилась также популярность Дня победы (с 30% до 11%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 4%).

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля 2024 среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Выходные во время войны

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни, предусмотренные КЗоТом.

По данным НБУ , отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным. Как сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, праздничные дни, которые мы не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней.

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