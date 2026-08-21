Священник РПЦ упрекнул россиян за гнев из-за топливного кризиса
Россиянам следует смиренно относиться к дефициту топлива и не выражать недовольство чиновникам. С таким призывом выступил протоиерей Александр Бутрин, клирик храма иконы Божией Матери "Державная" в подмосковном Фрязино.
Как сообщает РБК-Украина, об єтом пишет The Moscow Times.
Священник предложил гражданам брать пример со святого Серафима Саровского. По словам Бутрина, тот проявил гнев лишь однажды - когда встретил человека, который "поднимает руку на государственную власть".
Говоря о ситуации с топливом, священник отметил, что перебои вызывают раздражение у россиян.
"И вот люди уже раздражаются, прям потерпеть немного не могут", - сказал Бутрин.
Он также раскритиковал тех, кто выражает недовольство и пытается отстаивать свои права с помощью протестов.
"Люди, которых вот в этом смысле называют "протестантами", да, которые протесты устраивают, что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, - это люди недуховные и, конечно, не церковные", - заявил священник.
По его словам, истинные верующие должны подчиняться государственной власти, следуя наставлениям апостолов.
В РФ уже наказывают за жалобы на кризис
На фоне дефицита топлива в России уже фиксируются случаи административного преследования граждан, которые публично жалуются на ситуацию.
В Волгограде административному преследованию подверглись пять человек, записывавших обращение к главе Следственного комитета с критикой городской администрации. Они жаловались, что чиновники могут заправлять служебные автомобили без ограничений, в отличие от местных жителей.
Полиция расценила съемку обращения как "несанкционированное общественное мероприятие".
Похожий случай произошел в Перми. Местный житель планировал провести митинг из-за нехватки топлива и сообщил об этом в своем Telegram-канале. В результате его оштрафовали за "незаконную агитацию".
Дефицит топлива в РФ усиливается
Как известно, в августе Россию накрыла вторая волна топливного кризиса после новых ударов сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам. С начала месяца в результате атак вышли из строя не менее четырех крупных НПЗ.
Как следствие, бензин недоступен на 70% российских заправок. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Санкт-Петербурге и Москве.
При этом Москву обеспечивают топливом в приоритетном порядке в преддверии выборов в Госдуму. Для этого бензин доставляют из регионов Урала и Сибири.
РБК-Украина писало, накануне дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Нижнекамске - завод ТАНЕКО.