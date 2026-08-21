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Священик РПЦ дорікнув росіянам за гнів через паливну кризу

05:00 21.08.2026 Пт
2 хв
Священик згадав святого Серафима Саровського, який забороняв нарікати на владу
aimg Юлія Маловічко
Священик РПЦ дорікнув росіянам за гнів через паливну кризу Ілюстративне фото: віруючі у церкві (Getty Images)
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Росіянам слід смиренно ставитися до дефіциту палива та не висловлювати невдоволення чиновникам. З таким закликом виступив протоієрей Олександр Бутрін, клірик храму ікони Божої Матері "Державна" у підмосковному Фрязіно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише The Moscow Times.

Священик запропонував громадянам брати приклад зі святого Серафима Саровського. За словами Бутріна, той виявив гнів лише одного разу - коли зустрів людину, яка "піднімає руку на державну владу".

Говорячи про ситуацію з паливом, священик зазначив, що перебої викликають роздратування у росіян.

"І ось люди вже дратуються, прямо потерпіти трохи не можуть", - сказав Бутрін.

Він також розкритикував тих, хто висловлює невдоволення та намагається відстоювати свої права за допомогою протестів.

"Люди, яких ось у цьому сенсі називають "протестантами", так, які протести влаштовують, щось хочуть таке собі, якісь права накачати - це люди недуховні і, звичайно, не церковні", - заявив священик.

За його словами, справжні віруючі повинні підкорятися державній владі, дотримуючись настанов апостолів.

У РФ вже карають за скарги на кризу

На тлі дефіциту палива у Росії вже фіксуються випадки адміністративного переслідування громадян, які публічно скаржаться на ситуацію.

У Волгограді адміністративне покарання отримали п'ятеро осіб, які записували звернення до голови Слідчого комітету з критикою міської адміністрації. Вони скаржилися, що чиновники можуть заправляти службові автомобілі без обмежень, на відміну місцевих жителів.

Поліція розцінила зйомку звернення як "несанкціонований громадський захід".

Схожий випадок стався у Пермі. Місцевий мешканець планував провести мітинг через брак палива та повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Внаслідок цього його оштрафували за "незаконну агітацію".

Дефіцит палива в РФ посилюється

Як відомо, у серпні Росію накрила друга хвиля паливної кризи після нових ударів сил оборони України по нафтопереробним заводам. З початку місяця в результаті атак вийшли з ладу щонайменше чотири великі НПЗ.

Як наслідок бензин недоступний на 70% російських заправок. Ліміти на продаж палива знову з'явилися у Санкт-Петербурзі та Москві.

При цьому Москву забезпечують паливом у пріоритетному порядку перед виборами до Держдуми. Для цього бензин доставляють із регіонів Уралу та Сибіру.

РБК-Україна писало, напередодні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії в Нижньокамську - завод ТАНЕКО.

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Більше по темі:
Російська Федерація РПЦ Паливо
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