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Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Нижнекамске

07:20 20.08.2026 Чт
2 мин
По предварительным данным, среди погибших могут находиться иностранные специалисты
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Нижнекамске Фото: беспилотники атаковали еще несколько объектов в России (Getty Images)
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В ночь на 20 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в российском Нижнекамске. По предварительным данным, в результате удара погибли 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке на Нижнекамск

В сети появились кадры момента попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске, а также видео работы российского зенитного комплекса "Панцирь-С1", пытавшегося отразить атаку.

По предварительным данным, на НПЗ ТАНЕКО погибли по меньшей мере 12 человек - по версии мониторингового канала, как и в предыдущих подобных атаках, среди погибших могут быть иностранные специалисты.

Удары и по другим объектам

В ту же ночь беспилотники атаковали еще несколько объектов на территории России - в том числе нефтяной терминал "Тамань-Нефть" в Краснодарском крае и подстанцию "Тамань" напряжением 500 кВ.

Украинские удары по нефтеперерабатывающим и военным объектам России в последние дни стали все ощутимее.

В ГУР заявили, что украинские удары по РФ - уже на втором месте среди наиболее беспокоящих россиян вопросов - атаки наносят ущерб экономике страны и нарушают военную логистику на оккупированных территориях.

В тот же день российские СМИ признали два "абсолютных рекорда" Украины во время атаки на РФ - за сутки Силы обороны ударили по России рекордным количеством ударных дронов.

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