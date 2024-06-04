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Свентек, две "нейтралки" и обидчицы украинок: известны четвертьфинальные пары French Open

Париж, Вторник 04 июня 2024 11:26
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Свентек, две "нейтралки" и обидчицы украинок: известны четвертьфинальные пары French Open Фото: Ига Свентек и Кори Гауфф могут встретиться в полуфинале (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Круг претенденток на триумф в Открытом чемпионате Франции сузился до восьми теннисисток во главе с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Поединки четвертьфинальной стадии пройдут 4-5 июня. В борьбе остается действующая победительница мэйджора – Свентек.

Полячка сыграет второй. Ее соперницей станет чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Открывать же первый игровой день будут американка Кори Гауфф и Онс Жабер из Туниса. Представительница США в третьем раунде выбила украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:4).

В среду встретятся две "нейтральные" теннисистки – россиянка Мирра Андреева и Арина Соболенко. Итальянка Ясмине Паолини сразится за путевку в полуфинал с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Последняя в 1/8 финала одолела украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3).

Пары 1/4 финала French Open-2024:

  • Гауфф – Жабер, 4 июня, не ранее 12:00
  • Свентек – Вондроушова, 4 июня, не ранее 13:30
  • Андреева – Соболенко, 5 июня, не раньше 12:00
  • Паолини – Рыбакина, 5 июня, не ранее 12:00

Свентек, две &quot;нейтралки&quot; и обидчицы украинок: известны четвертьфинальные пары French Open

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 415 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".

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