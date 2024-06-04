Свентек, две "нейтралки" и обидчицы украинок: известны четвертьфинальные пары French Open
Круг претенденток на триумф в Открытом чемпионате Франции сузился до восьми теннисисток во главе с первой ракеткой мира Игой Свентек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Поединки четвертьфинальной стадии пройдут 4-5 июня. В борьбе остается действующая победительница мэйджора – Свентек.
Полячка сыграет второй. Ее соперницей станет чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Открывать же первый игровой день будут американка Кори Гауфф и Онс Жабер из Туниса. Представительница США в третьем раунде выбила украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:4).
В среду встретятся две "нейтральные" теннисистки – россиянка Мирра Андреева и Арина Соболенко. Итальянка Ясмине Паолини сразится за путевку в полуфинал с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Последняя в 1/8 финала одолела украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3).
Пары 1/4 финала French Open-2024:
- Гауфф – Жабер, 4 июня, не ранее 12:00
- Свентек – Вондроушова, 4 июня, не ранее 13:30
- Андреева – Соболенко, 5 июня, не раньше 12:00
- Паолини – Рыбакина, 5 июня, не ранее 12:00
Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 415 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.
К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.