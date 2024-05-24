Успех юной Свитолиной и яростный финал с Агасси. Как украинцы на "Ролан Гарросе" выступали

Второй крупный теннисный турнир 2024 года начнется в ближайшее воскресенье. На парижских грунтовых кортах выступят и шесть украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной.

Уроженка Львова Лариса Савченко в конце 80-х и начале 90-х была среди ведущих теннисисток планеты в парах. В 1988-1991 гг. в дуэте с белорусской Наташей Зверевой она 6 раз выходила в финалы турниров серии "Грэнд Слэм". В частности, трижды украинка боролась за титул French Open.

Впрочем, успешным стал только один из парижских турниров. В 1989 году Савченко и Зверева получили второй номер посева и преодолели пять стадий соревнований, чтобы встретиться с немкой Штеффи Граф и аргентинкой Габриэлой Сабатини в финале. Пара украинки и белоруски оказалась сильнее в двух сетах (6:4, 6:4).

Дуэт Зверевой и Савченко, которая в том же 1989 году стала Савченко-Нейланд, еще дважды дошел до решающего противостояния в Париже. Впрочем, злым гением украино-белорусской пары стала чешка Яна Новотна. В 1990 году она завоевала трофей в дуэте с соотечественницей Хеленой Суковой, а еще год спустя триумфовала в паре с американкой Джиджи Фернандес.

Фото: Лариса Савченко растит новых чемпионов в Киеве (facebook.com/mtakyiv)

Почин соотечественницы поддержал юный Андрей Медведев. 16-летний украинец покорил парижский грунт в одиночных соревнованиях юниоров. В финале он разобрался со шведом Томасом Энквистом (6:4, 7:6). Такой успех позволил Медведеву уже через год дебютировать в мэйджоре среди взрослых, где украинский теннисист сенсационно дошел до 4-го круга.

С именем ныне теннисного функционера связан и главный успех в одиночном разряде. В сезоне-1999 Медведев произвел фурор на "Ролан Гарросе". Удивлять начал с первых раундов. К примеру, во втором круге выбил легендарного американца Пита Сампраса в четырех сетах, а в четвертьфинале – бразильца Густаво Куэртена. В конце концов украинец оказался в финале.

Тот матч против Андре Агасси окутан легендами. Американский теннисист в мемуарах ярко описал, как он с соперником еще за несколько недель до French Open был на дне – игровом и эмоциональном. Однако они преодолели все вызовы и подарили фантастический 5-сетовый финал. В первых двух доминировал Медведев, а в трех последующих со скрипом победил Агасси и начал путь назад к теннисной вершине.

Следами самого успешного украинского теннисиста в истории уже в XXI веке пошла Элина Свитолина. На турнире девушек в 2010 году она была несеянной. Путь в финал для украинки был тернист. В частности, словачку Яну Чепелову и американку Беатрис Капру удалось одолеть только в трех сетах. Наконец в финале Свитолина встретилась с туниской Онс Жабер и уверенно победила в двух партиях (6:2, 7:5).

С тех пор украинская теннисистка 12 раз пыталась повторить путь на взрослом уровне. Однако дальше четвертьфиналов пока не доходила. После стадии 1/4 финала Свитолина уже четырежды зачехлила ракетку. В частности, и в прошлом году, когда уступила белоруске Арине Соболенко. Ранее обидчицы титулованной украинки тоже были известными – аргентинка Надя Подороска, румынка Симон Халеп и сербка Ана Иванович.

В этом году Свитолина путь к трофею начнет с поединка против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой. Во втором раунде победительница противостояния украинской теннисистки и чешки гарантированно встретится с хозяйкой кортов – Фионой Ферро или Диан Парри. Самой серьезной же оппоненткой в секции Свитолиной стала четвертая ракетка планеты Елена Рыбакина из Казахстана. Однако с ней украинка скрестит ракетки не раньше 1/8 финала...

Фото: Элина Свитолина с трофеем юниорского French Open (Getty Images)

В прогнозах букмекеров Свитолина делит 7-е место в списке потенциальных победителей Открытого чемпионата Франции. Контора Favbet заложила коэффициент 41,00 на вероятный успех украинской теннисистки на турнире. Любители острых ощущений могут заложиться на пару финалисток. К примеру, на финальный матч Свитолиной против полячки Иги Свентек заложили кэф 25,00, а на решающее противостояние украинки с американкой Кори Гауфф выставили балл 125,00.