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"Ролан Гаррос" раскрыл размер призовых в этом году

Париж, Вторник 21 мая 2024 14:14
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"Ролан Гаррос" раскрыл размер призовых в этом году Фото: Элина Свитолина в прошлом году дошла до четвертьфинала French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису обнародовали схему распределения призового фонда в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

На втором "Грэнд Слэме" года разыграют 53,5 млн евро. По сравнению с прошлым годом, общий призовой фонд вырос на 7,8%.

Победители соревнований в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,4 млн в евровалюте. В свою очередь финалисты заработают вдвое меньше. Тем временем полуфиналисты получат по 650 тысяч.

Пятерка украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной гарантированно получат по 73 тысяч евро. Первая ракетка Украины вместе с Мартой Костюк, Даяной Ястремской, Лесей Цуренко и Ангелиной Калининой начнут соревнования с первого основного раунда. Выход во второй круг позволит заработать 110 тысяч в евровалюте.

Скромный гонорарный фонд был заложен для мужского и женского парных разрядов, а также микста. Победители мужских и женских дуэтов заработают по 590 тысяч евро. Триумфатор же в миксте заработает всего 122 тысячи.

Призовые "Ролан Гарроса-2024" в одиночном разряде:

  • первый круг – 73 тысячи евро;
  • второй круг – 110 тысяч;
  • третий круг – 158 тысяч;
  • четвертый круг – 250 тысяч;
  • 1/4 финала – 415 тысяч;
  • 1/2 финала – 650 тысяч;
  • финал – 1,2 млн;
  • титул – 2,4 млн.

К слову, накануне Свитолина в двух сетах обыграла Парри на International de Strasbourg.

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