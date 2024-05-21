"Ролан Гаррос" раскрыл размер призовых в этом году

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису обнародовали схему распределения призового фонда в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP .

На втором "Грэнд Слэме" года разыграют 53,5 млн евро. По сравнению с прошлым годом, общий призовой фонд вырос на 7,8%.

Победители соревнований в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,4 млн в евровалюте. В свою очередь финалисты заработают вдвое меньше. Тем временем полуфиналисты получат по 650 тысяч.

Пятерка украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной гарантированно получат по 73 тысяч евро. Первая ракетка Украины вместе с Мартой Костюк, Даяной Ястремской, Лесей Цуренко и Ангелиной Калининой начнут соревнования с первого основного раунда. Выход во второй круг позволит заработать 110 тысяч в евровалюте.

Скромный гонорарный фонд был заложен для мужского и женского парных разрядов, а также микста. Победители мужских и женских дуэтов заработают по 590 тысяч евро. Триумфатор же в миксте заработает всего 122 тысячи.

Призовые "Ролан Гарроса-2024" в одиночном разряде: