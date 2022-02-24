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"Своєю кров'ю змивають": ЗСУ заявили про провал російського бліцкригу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив про провал російського бліцкригу. Він відзначив гідну відсіч окупанту, яку дають українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Валерія Залужного.

"Бліцкриг у росіян не склався. Своєю кров'ю змивають!" - написав Головнокомандувач.

Залужний додав, що українські військові надають противнику гідну відсіч. Він визнав, що відбити напад росіян буде важко, але весь сектор безпеки і оборони вистоїть.

Главком відзначив втрати української армії в боях з російськими окупантами. "Молимося за душі полеглих братів і якнайшвидшого одужання пораненим", - додав Залужний.

Нагадаємо, з ночі 24 лютого ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Найбільш складна ситуація на півночі і півдні країни.

Зазначимо, за напад Росії на Україну європейські країни почали вводити жорсткі санкції. Так, Великобританія заморозила активи російських банків, заборонила "Аерофлоту" приземлятися на своїй території і оголосила додаткові обмежувальні заходи на додаток до введених раніше.

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