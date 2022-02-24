"Своей кровью смывают": ВСУ заявили о провале российского блицкрига

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о провале российского блицкрига . Он отметил достойный отпор оккупанту, который дают украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Валерия Залужного.

"Блицкриг у россиян не сложился. Своей кровью смывают!" - написал главнокомандующий.

Залужный добавил, что украинские военные оказывают противнику достойный отпор. Он признал, что отразить нападение россиян будет тяжело, но весь сектор безопасности и обороны выстоит.

Главком отметил потери украинской армии в боях с российскими оккупантами. "Молимся за души павших братьев и скорейшего выздоровления раненым", - добавил Залужный.