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"Своей кровью смывают": ВСУ заявили о провале российского блицкрига

Автор: Дмитрий Кузнецов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о провале российского блицкрига. Он отметил достойный отпор оккупанту, который дают украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Валерия Залужного.

"Блицкриг у россиян не сложился. Своей кровью смывают!" - написал главнокомандующий.

Залужный добавил, что украинские военные оказывают противнику достойный отпор. Он признал, что отразить нападение россиян будет тяжело, но весь сектор безопасности и обороны выстоит.

Главком отметил потери украинской армии в боях с российскими оккупантами. "Молимся за души павших братьев и скорейшего выздоровления раненым", - добавил Залужный.

Напомним, с ночи 24 февраля ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Наиболе сложная ситуация на севере и юге страны.

Отметим, за нападение России на Украину европейские страны начали вводить жесткие санкции. Так, Великобритания заморозила активы российских банков, запретила "Аэрофлоту" приземляться на своей территории и объявила дополнительные ограничительные меры в дополнение к введенным ранее.

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Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину