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Заморозка активів, заборона на фінансування і польоти: Британія посилює санкції проти Росії

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Четвер 24 лютого 2022 19:25
Заморозка активів, заборона на фінансування і польоти: Британія посилює санкції проти Росії Фото: Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підтвердив додаткові заходи проти Російської Федерації у відповідь на її вторгнення на територію України. Ці заходи будуть введені проти агресора на додаток до санкцій, які були оголошені на цьому тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про які додаткові заходи йдеться:

  • заморозка активів всіх великих банків Росії, в тому числі і "ВТБ" , чиї активи становлять 154 млрд стерлінгів;

  • заборона на залучення російськими компаніями фінансування на ринках Британії;

  • санкції проти фізичних, а також юридичних осіб, у тому числі і їх дочірніх компаній, включаючи найбільшу російську оборонну компанію "Ростех";

  • найближчим часом заборонити авіакомпанії агресора "Аерофлот" приземлятися на території Великобританії;

  • призупинити використання ліцензії на експорт до Росії, наприклад, електричних компонентів або ж частин військових вантажівок;

  • протягом декількох днів заборонити спектр високотехнологічного експорту в Росію;

  • розглянути можливість введення законодавства стосовно обмеження суми депозитів для російських громадян у банківських рахунках Британії;

  • закрити доступ Росії до платіжної системи SWFIT;

  • поширити цей спектр заходів на Білорусь через її роль у вторгненні на територію України;

  • розглянути можливість внесення законопроєкту про економічні злочини, які дозволяти вживати заходи проти росіян, які збирають кошти в Британії.

"Ці повноваження дозволять нам повністю виключити російські банки з фінансової системи Великобританії... позбавивши їх доступу до стерлінга і клірингу платежів через Великобританію", - зазначив Джонсон.

Більш того, прем'єр-міністр Британії заявив, що Сполучені Штати Америки сьогодні вживають аналогічних заходів.

"Для успіху всіх цих заходів життєво важливо, щоб у нас була єдність наших партнерів, єдність G7 та інших форумів", - зазначив Джонсон.

Джонсон додав, що Британія продовжить витісняти Росію зі світової економіки "день за днем і тиждень за тижнем".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Швейцарія введе санкції проти трьох банків РФ, а також обмеження на поїздки щодо 361 депутатів Держдуми.

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