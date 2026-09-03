"Свобода действий" для ПВО: Польша ограничивает воздушное движение на восточной границе

В Польше решили на три месяца ограничить воздушное движение на востоке. Это поможет эффективной работе системы ППО страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Х Оперативного командования вооруженных сил Польши.

Условие - эти операции должны быть предварительно согласованы. В ночные часы воздушное пространство в пределах зоны будет иметь статус неклассифицированного.

Самые строгие ограничения будут действовать в ночное время – тогда вводится полный запрет на выполнение полетов.

Польские военные также опубликовали карту, на которой обозначена территория с новыми ограничениями. Фото: зона ограничений воздушного движения в Польше (x.com/DowOperSZ/status/2095468357780705442)

Эти ограничения обеспечат более эффективное функционирование военной системы ПВО на востоке Польши, считает командование.

"То есть (зона - ред.) не касается пассажирских самолетов , летающих на больших высотах", - сообщили военные.

Зона будет содержать пространство от поверхности земли до уровня полета FL95 - около 3 километров. К слову, пассажирские самолеты совершают рейсы выше.

С 10 сентября по 9 декабря восточная часть Польши войдет во временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше расследуют пожар на предприятии оборонной компании WB Electronics, производимой беспилотниками для польской и украинской армий. Одной из версий является преднамеренный поджог.

Также сообщалось, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

Кроме того, два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля. Их перехватили.