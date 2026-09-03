"Свобода дій" для ППО: Польща обмежує повітряний рух на східному кордоні
У Польщі вирішили на три місяці обмежити повітряний рух на сході. Це допоможе ефективній роботі системи ППО країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Х Оперативного командування збройних сил Польщі.
Польща обмежує повітряний рух
З 10 вересня до 9 грудня східна частина Польщі увійде до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.
Зона міститиме простір від поверхні землі до рівня польоту FL95 - близько 3 кілометрів. До слова, пасажирські літаки здійснюють рейси вище.
"Отже, (зона - ред.) не стосується пасажирських літаків, що літають на більших висотах", – повідомили військові.
Ці обмеження забезпечать більш ефективне функціонування військової системи ППО на сході Польщі, вважає командування.
Всі елементи системи ППО отримають:
- належну свободу дій,
- можливість ефективно реагувати на потенційні загрози,
- мінімізувати вплив цих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору.
Польські військові також опублікували карту, на якій позначено територію з новими обмеженнями.Фото: зона обмежень повітряного руху у Польщі (x.com/DowOperSZ/status/2095468357780705442)
Найсуворіші обмеження діятимуть у нічний час - тоді вводиться повна заборона на виконання польотів.
Винятком будуть:
- військові літальні апарати,
- зльоти та посадки з аеропорту Депултиче-Кролевске (EPCD) у районі Хелма.
Умова - ці операції повинні бути попередньо узгоджені. У нічні години повітряний простір у межах зони матиме статус некласифікованого.
Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі розслідують пожежу на підприємстві оборонної компанії WB Electronics, яке виробляє безпілотники для польської та української армій. Однією з версій є навмисний підпал.
Також повідомлялося, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.
Крім того, два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня. Їх перехопили.