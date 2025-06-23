Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 193 единицы техники, - Генштаб

За последние сутки с 22 на 23 июня, потери армии российского агрессора на фронте составили 1010 солдат и 193 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ракетно-дронный удар россиян

Прошлой ночью армия РФ провела очередную комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину. Главной мишенью удара был Киев и Киевская область.

Сначала террористы массированно атаковали столицу и область "Шахедами", после ударили баллистикой, а в конце атаки запустили несколько крылатых ракет.

Обстрелом повреждены жилые дома и административные здания, в результате попаданий и падения обломков вспыхнули пожары в нескольких районах столицы.

Согласно последним данным, в Киеве погибли 4 человека, более 10 получили ранения.

В частности, во время атаки был поврежден вход на станцию метро "Святошин".

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