Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 193 единицы техники, - Генштаб
За последние сутки с 22 на 23 июня, потери армии российского агрессора на фронте составили 1010 солдат и 193 единицы военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 012 500 (+1010) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 965 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 872 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 29 490 (+58) ед;
- РСЗО - 1423 (+2) ед;
- средства ПВО - 1188 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 717 (+138) ед;
- крылатых ракет - 3376 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 861 (+127) ед;
- специальной техники - 3920 ед.
Ракетно-дронный удар россиян
Прошлой ночью армия РФ провела очередную комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину. Главной мишенью удара был Киев и Киевская область.
Сначала террористы массированно атаковали столицу и область "Шахедами", после ударили баллистикой, а в конце атаки запустили несколько крылатых ракет.
Обстрелом повреждены жилые дома и административные здания, в результате попаданий и падения обломков вспыхнули пожары в нескольких районах столицы.
Согласно последним данным, в Киеве погибли 4 человека, более 10 получили ранения.
В частности, во время атаки был поврежден вход на станцию метро "Святошин".
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