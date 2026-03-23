RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Мировой техногигант локализовал свой сайт на крымскотатарском языке: почему это важно

16:18 23.03.2026 Пн
2 мин
Это решение может изменить правила игры для всех международных компаний, которые работают в Украине
aimg Павел Колесник
Lenovo поддержала коренные народы Украины (фото: lenovo.com)

Компания Lenovo в Украине объявила о запуске крымскотатарской версии своего официального интернет-магазина, став одним из первых глобальных брендов, внедривших полноценную локализацию для поддержки коренных народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Больше интересного: Google выпустил обновление для Gemini 3.1 Flash-Lite

Новый шаг к цифровой инклюзивности

Отныне официальная торговая площадка бренда доступна по адресу shop.lenovo.ua/qt.

Это решение сделало Lenovo одной из первых крупных технологических компаний, которая реализовала масштабную локализацию своего ресурса на крымскотатарском языке.

Главная цель проекта - поддержка культурного наследия и расширение цифровых возможностей для коренных народов Украины.

Это, говорят представители техногиганта, позволит пользователям взаимодействовать с брендом и получать информацию на родном языке, что является важным шагом для сохранения идентичности общины в цифровом пространстве.

Lenovo в Украине запустила сайт на крымскотатарском языке (lenovo.ua/qt)

Почему это важно: позиция компании

Генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов подчеркнул, что глобальность бренда не должна означать однообразие.

По его словам, команда из более 70 тыс. специалистов по всему миру работает над тем, чтобы технологии были действительно "умнее для каждого".

"Мы уверены, что бренд приносит настоящую пользу только тогда, когда он слышит и уважает локальные сообщества, в которых работает... Внедрение крымскотатарской версии стало логичным шагом в нашей стратегии. Мы хотим, чтобы община чувствовала уважение к своей идентичности. Это прежде всего о людях, их комфорте и праве быть услышанными", - отмечает Джамалов.

Развитие клиентского опыта

Запуск новой языковой версии является частью глобальной стратегии компании по улучшению клиентского опыта.

По словам представителей Lenovo, компания продолжает работать над тем, чтобы цифровые сервисы становились более доступными, поддерживая при этом культурное многообразие регионов присутствия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Lenovo